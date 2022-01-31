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【新冠疫苗】英國醫護短缺 擬取消強制接種要求

環球社會熱點 17:30 2022/01/31

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英格蘭現時強制所有醫護，在今年4月初的限期前必須完成接種新冠疫苗，但目前公營醫療系統有多達數萬名醫護仍未接種疫苗。英媒報道，當局認為醫護人手不足會比醫護未打針帶來更大風險，有意取消強制醫護打針的要求。

【Omicron變種】傳染力太強 澳洲北領地放寬入境要求 【下一頁】

按照英格蘭目前強制醫護接種新冠疫苗的要求，醫護必須在4月1日前完成接種疫苗，因此他們必須在本周四（3日）接種首劑疫苗。如果他們在限期前仍未打針，就會被調職甚至解僱。

但英國國民保健服務（NHS）目前約有7.7萬名前線職員仍未接種首劑新冠疫苗，而且NHS目前已經有9.3萬個職位空缺，當中包括4萬個護士空缺。

英國各地近期都有反對強制打針的示威活動，英媒更引述部分NHS職員指，他們考慮搬至英國以外沒有強制接種疫苗的國家工作。

如果當局如期推行強制醫護接種疫苗，NHS人手不足的情況料會惡化。

澳洲悉尼墨爾本下周起復課 學生需接受快速檢測 【下一頁】

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）上周表示，當局正不斷審視強制接種疫苗的要求。賈偉德向國會指出政府宣布強制醫護打針時，Delta變種仍是英國主流病毒株。

但引發重症死亡率相對較低的Omicron變種，目前於英國成為主流，他認為目前審視政策是正確做法。

據悉，英國衛生服務部門內部憂慮強制打針會加劇人手短缺，一直向政府施壓要求取消規定。不過英國政府暫時仍未正式作出決定。

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責任編輯：鄭錦玲

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