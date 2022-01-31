【個人私隱】Google地圖驚見「被馬賽克的建築物」 屋主竟是巨企CEO

相信不少人也使用過Google地圖和Apple地圖的街景服務，這服務也拯救了很多「路痴」。近日有外國網友在Google地圖中發現一棟「被馬賽克的建築物」，想不到這棟建物的主人，竟是蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）的住所。

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為何庫克的住所「被馬賽克」﹖綜合外國網站的報導，這可能與庫克被跟蹤威脅的事件有關。據了解，有一名約45歲女性涉嫌威脅、騷擾和跟蹤庫克一年多，甚至擅自闖入他家，甚至經常在Twitter上標註他，更自稱自己是庫克的妻子。報導指，這名女子已被禁止擁有槍枝、進入庫克及其他Apple員工約182公呎的範圍內。相信Google地圖及Apple地圖為保護庫克，故將其住所加上「馬賽克」。

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去年Google地圖也曾將知名歌手Billie Eilish位於其衽美國洛杉磯的住所「馬賽克」，當時她也是對一位經常出現在家中的陌生男子發出臨時限制令。

以上街景視圖（Street View）於2007年首次在美國推出，隨後逐漸推廣到其他國家。大家如果在Apple Maps和Google Maps見到以上「被馬賽克的建築物」，這種情況相當少見，通常多只會隱藏特定臉部或車牌號碼等個人資訊。

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隨著技術的普及，很多人覺得自己的房子，車子甚至自己都可能，一不小心就被全世界人民瀏覽。其實不止是知名人士，你也可以隱藏你的家。這個隱藏操作非常簡單：你只需要點擊街景視圖左上角三個點，找到「報告問題」選項（Report a Problem）即可。不過，在你選擇「報告問題」之前必須考慮清楚，因為Google隱藏圖像是永久性的，也就是說，一旦隱藏，之後想恢覆就不行了。

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記者：陳詠妍