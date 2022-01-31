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【Netflix】Netflix《后翼棄兵》因對白被控誹謗 國際象棋大師索償500萬美元

理財智慧 17:07 2022/01/31

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Netflix劇集《后翼棄兵》在觀眾間獲得大量好評，然而當中的一句台詞卻引起世界首名女性國際象棋特級大師 Nona Gaprindashvili的不滿，甚至控告Netflix 誹謗，並索償500萬美元的賠償。

【個人私隱】馬斯克開價5000美元 要求19歲青年停止追蹤自己私人飛機【下一頁

【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

在最後一集當中，劇中一句對白將主角Beth與現實中的棋后Nona Gaprindashvili相比，並指「即使是Nona Gaprindashvili這位女性的世界冠軍，也從未與男棋手比賽過。」以突顯主角的實力，然而事實上，Nona Gaprindashvili早在故事設定的1968年前，已經至少跟 59 位男性棋手對局（更有一場是同時與 28 名棋手對局），而且至少有 10 位是特級大師。因此Nona Gaprindashvili認為Netflix對她作出了誹謗的行為，要求 500 萬美元賠償以及移除有關內容。翻查小說原文只稱Gaprindashvili從未試過一口氣與如此數量的俄羅斯國際大師對局，而Netflix卻沒有如按照史實處理，自行修改了有關台詞。

【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

Netflix於法庭表示「作品內容純熟虛構，有理性私觀衆不會認為這是事實，並對Nona Gaprindashvil的聲譽帶來任何影響。」然而並未獲法庭接納，目前案件將會繼續審議。

【職場熱話】君子報仇十年未晚？ 打工仔本獲上司提攜升職 偶然發現10年前得罪對方 終被指工作態度問題遭解僱【下一頁

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記者：鄭日棱

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電視劇 誹謗 Netflix

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