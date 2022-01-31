【年廿九】港鐵今日將加密班次 增至270班車 不設通宵服務

明天(2月1日)就是大年初一, 不少公司都會在年廿九提早「收爐」, 讓員工回家與家人團年。因應此情況, 港鐵預計下午開始便會有市民陸續下班, 所以決定加強今天下午及晚上時段的列車服務，好讓市民回家團年。

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港鐵將於今天下午3時至5時及晚上8時30分至11時期間加密鐵路班次，合共增加270班車，有需要時會加派列車以配合市民出行。不過有鑑於政府收緊防疫措施，港鐵今年將不會提供通宵列車服務。

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責任編輯：羅浩濂