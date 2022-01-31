  • 15°C
香港時間 : 2022131日 (一) 17:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【年廿九】港鐵今日將加密班次 增至270班車 不設通宵服務

理財智慧 17:02 2022/01/31

分享：

明天(2月1日)就是大年初一, 不少公司都會在年廿九提早「收爐」, 讓員工回家與家人團年。因應此情況, 港鐵預計下午開始便會有市民陸續下班, 所以決定加強今天下午及晚上時段的列車服務，好讓市民回家團年。

同場加映: 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

港鐵將於今天下午3時至5時及晚上8時30分至11時期間加密鐵路班次，合共增加270班車，有需要時會加派列車以配合市民出行。不過有鑑於政府收緊防疫措施，港鐵今年將不會提供通宵列車服務。

 

【精神健康】Mind HK 推大踏步挑戰 更有可能獲lululemon gift card 【下一頁

【專業工種】輝達基業請手鐘導師 需1年經驗 時薪400元 【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

 

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
經濟 香港 服務 鐵路 節慶 農曆新年 港鐵 防疫措施 港鐵

上一篇文章

【險失大獎】買完彩票無咗回事　美婦查垃圾郵件赫然發現自己中300萬美元

下一篇文章

【虛擬尋寶】100日內集齊9個特定NFT 有機會獨得100萬港元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能
【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港
【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉
【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉
【科技巨擎】Tesla 2022年將重點投資機械人
【科技巨擎】Tesla 2022年將重點投資機械人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款