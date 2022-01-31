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【通貨膨脹】講真話比人炒？土耳其官員認通脹率達36.1％後被撤職

環球政經 18:43 2022/01/31

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去年土耳其央行連續減息，使當地物價飆漲。早前，土國國家統計局局長Sait Erdal Dincer表示去年12月通脹率達到36.1%的19年高位，此舉激怒了總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），令Sait Erdal Dincer周六（29日）被革職。

這不是首名被撤職的官員，一向反對高息的埃爾多安，自2019年7月以來已解雇三名央行行長。與傳統的經濟思維相反，埃爾多安認為高利率會導致通貨膨脹。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

Sait Erdal Dincer公布的通脹數據激怒了親政府和反對派陣營，反對派稱數據被低估，聲稱實際生活成本至少增加了兩倍。另外，有報道，埃爾多安私下批評統計局的數據，認為誇大了土耳其經濟萎靡的規模。

Sait Erdal Dincer對此事似乎也早有心理準備，他早前接受財經媒體《Dunya》時表示，「我現在坐在這個辦公室裡，明天將是其他人，不管將來誰是局長，你能想像其他數百名同事會在看到公布的通脹率與計算的不同時能忍受或保持沉默嗎？我要對全國人民負責。」

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責任編輯：黃苑筠

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經濟 通脹 埃爾多安 土耳其

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