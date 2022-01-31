新興市場三重風險共震

2022年伊始，持續了多年的美股牛市迎來調整，歐州等發達國家股市也普遍下跌，2022年第一隻黑天鵝可能正在悄然醞釀。當前，全球市場緊縮恐慌、新變種毒株蔓延以及地緣矛盾升溫等三重風險共震，將加劇新興市場經濟衰退與金融危機爆發的風險。

一是緊縮政策引發恐慌。一旦美國啟動加息縮表，大多新興市場國家將面臨比上一輪加息更為嚴峻的經濟挑戰。近期，巴西財政部長保羅·格德斯痛批西方央行對通脹存在嚴重誤判，加快加息通道將促使全球經濟中期面臨更加嚴重的衰退威脅。面對美聯儲加息縮表加速，部分新興市場或發展中國家開始接受使用加密貨幣，加密貨幣（去中心化）與主流貨幣（中心化）之間的對立或將更加明顯，進一步加深了資本市場矛盾。土耳其出現了大規模民眾兌換加密貨幣以規避本國貨幣暴跌的情況。巴西裡約熱內盧也決定劃撥1%的市政資金用於投資比特幣並打造加密貨幣產業中心。

二是新變種毒株蔓延。雖然歐美主要國家第五輪疫情擴散已經開始見頂回落，但新興市場如俄羅斯、巴西、印度、墨西哥、土耳其以及東南亞等主要國家在未來3至4個月仍將面臨疫情持續蔓延帶來的困擾。因Omicron變種毒株的高傳染性與低疫苗保護效率，疫情封鎖措施恐將再次收緊，生產要素無法順暢流動，供應鏈修復可能會受到抑制，將帶來經濟下行的風險。

三是地緣政治動盪。由於大多新興市場國家貨幣及財政政策的空間不足，不同新興市場在未來或將採取超常規政策手段以維護本國市場穩定，而超常規政策的落地執行很可能會進一步激化與西方國家的矛盾。例如，俄羅斯可能會對伊朗、烏克蘭以及哈薩克斯坦等國採取更加積極的戰略行動，尤其是與伊朗等國在能源領域的深度合作，以獲取對能源供應更為廣泛的控制權，增強自身經濟韌性，而這或將激化俄羅斯與歐美國家的進一步對立。

伴隨美國中期高通脹預期逐步形成，美聯儲啟動加息縮表勢在必行；而美聯儲加速啟動緊縮周期將增加新興市場經濟衰退與金融危機爆發的可能性；疊加氣候異常與疫情反彈交錯蔓延，新興市場與發達國家之間在地緣和資本兩個層面的矛盾恐將進一步激化。若矛盾持續激化可能會加劇全球資本市場動盪，進而增加黑天鵝事件發生的概率。