【周焯華案件】澳門勵駿逆市跌5%　獨立非執董譚惠珠跳船　此前大股東陳榮煉涉非法賭博被捕

▲ 【周焯華案件】澳門勵駿獨立非執董譚惠珠跳船 此前大股東陳榮煉涉非法賭博被捕

澳門勵駿 （01680） 大股東陳榮煉遭澳門司法警察局逮捕及拘留後，澳門勵駿周五（4日）宣布，譚惠珠辭任獨立非執行董事，周四（3日）已生效，譚惠珠也不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。澳門勵駿稱，譚惠珠辭職後，董事會僅有兩名獨立非執行董事，未能符合上市規則所要求必須至少擁有3名獨立非執行董事。

澳門勵駿股價逆市低開5.3%，開報0.45元。

澳門勵駿稱，譚惠珠因個人原因請辭，另外董事會將盡最大努力在切實可行的情況下盡快物色合適的人選填補空缺，並無論如何在2月3日起三個月內滿足上述規定。

澳門勵駿周五升3%

澳門勵駿股價周一（31日）曾跌近三成，破底低見0.4元，最終收報0.46元，跌19.3%，成交427.8萬元。澳門勵駿周五（4日）紅盤收升3.26%，收報0.48元，成交110萬元。

陳榮煉辭任澳門勵駿執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁職務

陳榮煉上月底涉非法經營網上賭博被澳門警方拘捕，更被指涉及周焯華案件。澳門勵駿周一（31日）稱，大股東陳榮煉為免分散公司的注意力，及出於公司股東的整體利益，已辭去公司執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁職務，即日生效。

澳門勵駿指，陳榮煉已確認，與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜需提請公司股東垂注；及無論補償、報酬、遣散費、費用，或是其他方面，對集團無任何索償。

澳門司警上月28日拘捕兩名澳門商人，疑涉及不法經營賭博、清洗黑錢，已移送檢察院偵辦。

責任編輯：梁浩碩