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【周焯華案件】澳門勵駿獨立非執董譚惠珠跳船、解釋因「年事已高」　大股東陳榮煉涉非法賭博被捕

股市 19:23 2022/02/11

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【周焯華案件】澳門勵駿獨立非執董譚惠珠跳船　此前大股東陳榮煉涉非法賭博被捕

澳門勵駿 （01680） 大股東陳榮煉遭澳門司法警察局逮捕及拘留後，澳門勵駿上周五（4日）宣布，譚惠珠辭任獨立非執行董事，2月3日已生效，譚惠珠也不再擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員。因應譚惠珠辭任董事，澳門勵駿董事會僅有兩名獨立非執行董事，未能符合上市規則所要求必須至少擁有3名獨立非執行董事。

澳門勵駿上周公告，譚惠珠因個人原因請辭。事隔一星期，澳門勵駿補充指，譚惠珠告知公司辭職原因是因年事已高，期望減輕工作負擔。

澳門勵駿稱，董事會將盡最大努力在切實可行的情況下盡快物色合適的人選填補空缺，並無論如何在2月3日起三個月內滿足上述規定。

澳門勵駿曾單日大跌近3成　本周回升至陳榮煉出事前

陳榮煉上月底涉非法經營網上賭博被澳門警方拘捕，更被指涉及周焯華案件。澳門勵駿1月31日稱，大股東陳榮煉為免分散公司的注意力，及出於公司股東的整體利益，已辭去公司執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁職務，即日生效。

澳門勵駿股價1月31日曾跌近三成，破底低見0.4元，最終收報0.46元，跌19.3%。澳門勵駿於新春假期後回穩，本周全周升23%，最新報0.59元，已回復至陳榮煉被捕新聞爆出前。

德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕，詳情請看：【下一頁】

澳門勵駿指，陳榮煉已確認，與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜需提請公司股東垂注；及無論補償、報酬、遣散費、費用，或是其他方面，對集團無任何索償。

澳門司警1月28日拘捕兩名澳門商人，疑涉及不法經營賭博、清洗黑錢，已移送檢察院偵辦。

責任編輯：梁浩碩

港股 澳門勵駿（01680）
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