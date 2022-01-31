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【有相睇】覺得樓價差不多見底　年輕上車客意頭價988.8萬　買愉景新城三房

股樓投資 16:24 2022/01/31

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個別業主為了盡快套現，不惜減價賣樓，吸引不少上車客「撈貨」。美聯物業鍾家豪說，荃灣愉景新城9座低層A室，實用面積652平方呎，原叫價1,060萬元，獲年輕上車客洽詢，業主見年輕人有誠意，終肯減價，以「意頭價」988.8萬元易手，實用呎價約15,166。 

代理續說，買家為年輕上車客，覺得樓價差不多見底，故即睇即還價、並買入「撈底貨」。 

    點擊圖片放大
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資料顯示，原業主於2011年1月以466萬元購入上址，現轉手帳面賺約522.8萬元，物業期內升值約1.12倍。談到近期樓市，鍾家豪稱，愉景新城過去一星期最少錄5宗成交，而本月暫錄8宗成交。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 愉景新城 荃灣 美聯物業

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