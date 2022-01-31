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【虛擬尋寶】100日內集齊9個特定NFT 有機會獨得100萬港元

理財智慧 16:50 2022/01/31

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獲不少本地娛樂圈藝人支持的NFT（非同質化代幣）項目《Who Is This Boy》，今天起（1月31日）正式於OpenSea開賣。為加強NFT項目的吸引力，官方更為此加入「尋寶遊戲」元素，用戶凡於100日內集齊遊戲內9個世界的特定NFT，即有機會獨得40ETH，價值相當於約100萬港元。

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此NFT項目共劃分為9個階段，每個階段開賣的角色各有不同，現時開賣的是第一階段的The Boy（小男孩），當中包括999個NFT，269個由人手設計，其餘730個由電腦隨機演算法產生而成。其後的七個階段，每個階段各會再推出999個NFT，包括了Marvel Goose（敏捷貓）、Piggy（蠢蠢豬）、Captain Pillar（方形蟲）、Pui Pui（迷你鼠）、Chick（麻煩雞）、Blobfish（醜陋魚）及BNW（懶惰熊）。至於最後一個階段的「Tamago」（彩蛋），則會以極限量形式發售。

【延伸閱讀】【虛擬經濟】周杰倫繼Phanta Bear項目後 有意將經典歌曲Demo製成NFT

【延伸閱讀】【NFT熱潮】NFT將成新型態詐騙工具 一文披露三大常見詐騙手法

《Who Is This Boy》的尋寶遊戲為期100日，由1月31日凌晨12時至5月11日晚上11時59分為止。用戶需要符合3個條件才可以獲得40ETH，包括1隻「The Boy」NFT、7隻分別來自7個世界並具備過關條件的NFT，以及1隻彩蛋「Tamago」NFT。中間7個階段的NFT，官方會在公開發售後第三日，公布該階段的得獎屬性，用戶需擁有指定背景顏色的角色NFT才合乎得獎資格，名額合共100個。

符合得獎資格的用戶，可連同個人OpenSea帳戶中的9個NFT屏幕截圖，發送電郵予官方團隊，經核實後而又最先合乎條件的參加者，將會獨得40 ETH終極大獎。官方團隊亦將於尋寶遊戲結束後的2至3個工作天內，在官方平台上公布勝出者。

《Who Is This Boy》自預售到正式開賣期間，得到不少娛樂圈藝人支持，如林盛斌、方力申、蔡卓妍、譚杏藍、林芊妤、DJ樂宜等，他們相繼擁有項目中第一世界「The Boy」的NFT。網絡紅人Ding Ding及Pamela Cheung等，亦將社交媒體頭像換上其專屬的「The Boy」。

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責任編輯：嚴浩文

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