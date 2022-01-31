【職場熱話】君子報仇十年未晚？ 打工仔本獲上司提攜升職 偶然發現10年前得罪對方 終被指工作態度問題遭解僱

大家平日在職場上一定要小心自己的言行，不然分分鐘得罪了上司也不自知。近日有網民於FB專頁「奴工處」發文指，自己一直與上司的關係十分好，然而他卻在一次詳談中得罪了上司而不自知，最後更落下被解僱的下場。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議 【下一頁】

同場加映:【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 他如此記仇是否天蠍座？」，「 完美演繹甚麼叫做人留一線，日後好相見。」，也有人指，「 上司幸好在死前終於能找到你。」，「又一證明不要在公司跟任何人交心。」。

另有網民指，「完美演繹君子報仇，十年未晚。」，「與同事、上司、老闆的話題只能局限於飲食、購物及天氣。」。

同場加映: 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀