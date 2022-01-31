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【個人私隱】馬斯克開價5000美元 要求19歲青年停止追蹤自己私人飛機

理財智慧 16:16 2022/01/31

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美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）一向公開私人飛機資訊。而美國一名名為Jack Sweene的19歲青年，就利用這個功能，自2020年 6月起一直持續追蹤追蹤馬斯克的私人飛機。

【咁都得】紐約兩護士涉製偽假疫苗接種卡　賺取逾150萬美元【下一頁

【同場加映】青姐話：未到年廿八    提早洗邋遢

該少年經營著名為「ElonJet」的Twitter帳號，該帳號會定期更新馬斯克私人飛機位置，並預告飛機降落時間，目前帳戶已經吸引十多萬名網民追蹤，而馬斯克則指該行為會對自己和家人構成安全威脅，因此聯絡該名青年，詢問青年如何追蹤他的飛機位置以及每月收入，並開價5,000 美元（約3.9萬港元）要求他刪除帳號。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析    電動車股你要識

對此，Jack Sweene，回覆希望多馬斯克可以開出5萬美元的價格，稱這會有助他的的學業。甚至可以買一台Tesla Model 3。而馬斯克說自己需要時間考慮，Jack Sweene在接受美媒訪問時，對於馬斯克主動聯絡他一事，他認為此事件非常「有型」，但亦承認一開始有點害怕。

【職場熱話】君子報仇十年未晚？ 打工仔本獲上司提攜升職 偶然發現10年前得罪對方 終被指工作態度問題遭解僱【下一頁

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記者：鄭日棱

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