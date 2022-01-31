【大行點睇】摩通指東亞擬場外悉數回購Elliott持股　料派特別息的上行驚喜較少

東亞銀行(00023) 擬於場外悉數回購基金股東Elliott持有的2.46億股股份，佔總股本約8.43%。摩通發表報告，指儘管在備考基礎上對每股帳面值和股本回報率產生正面影響，但由於派特別息的上行驚喜較少，預計股價將作出負面反應。該行維持對東亞銀行「中性」評級，目標價14元。

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該行表示，東亞銀行中國風險敞口較大，意味著資產質素不確定性較高，儘管其估值較低，美國加息帶來的淨息差收益較少。摩通估計，回購和註銷Elliott持股將使每股帳面值、股本回報率和每股盈利分別增加6%、0.13個百分點和9.2%。另外，截至2021年第三季，備考普通股權一級資本比率比率將下降58個基點至16.5%。

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