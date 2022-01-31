【大行點睇】大摩重申中資火電股「減持」看法　料行業基本面疲弱

摩根士丹利發表報告指，數間中資火電股於1月28日就去年業績公布了盈警，包括華能(00902) 、大唐發電(00991)及中國電力(02380)。其中，華能料去年虧損達98億元人民幣(下同)至117億元(持續性虧損121億元至140億元)，符合該行預期的虧損120億元，但遠遜於市場預期的錄溫和盈利。於去年第四季，該行料華能虧損超過100億元，較第三季的虧損38億元擴大。另外，大唐發電亦公布預期去年持續性虧損97億元至116億元；華電(01071) 則料錄持續性虧損79億元至87億元；至於中國電力預期虧損5億元至6億元。

同場加映 【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

大摩重申對中資火電股的「減持」看法，相信有關電廠的基本面仍然疲弱。雖然華能在今年簽訂了電力合約，但該行稱其並未披露電力合約中的電價上升幅度，且更重要的是有多少是固定電價，及有多少會隨著煤價下跌而調整。

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

同場加映 【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機