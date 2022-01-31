【異動股】雨潤食品一度急升三成　子公司重組計劃獲批

雨潤食品(01068) 公布，44家公司重整變為新平台子公司計劃已於債權人會議上獲得批准，並獲南京中院裁定批准，股價今日一度急升三成。

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集團已就44家重整公司金額約9.36億元人民幣(下同)的債務提供擔保，集團將於44家重整公司的相關債權人在實施重整計劃中實現債權受償後，不再對此等或然負債負責。集團應收44家重整公司及78家雨潤控股重整公司個別成員總額約12.51億元的款項，將轉換為新平台不超過0.72%的股權，新平台將承接44家公司重整案和78家公 司重整案中的食品業務和農產品物流業務。集團主要業務為「哈肉聯」系列品牌產品的生產業務，集團的餘下核心業務至關重要之「哈肉聯」系列商標，已自有關重整計劃獲裁定批准起被無償轉讓予集團。

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