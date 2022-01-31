【險失大獎】買完彩票無咗回事　美婦查垃圾郵件赫然發現自己中300萬美元

你多久會看一次垃圾郵件收件箱？還是根本不會看就直接刪除？密芝根州一名婦人中了300萬美元的大獎，惟她懵然不知，直到一日她查看垃圾郵件後，才發現自己中獎。幸好她及時領獎，現時已開心地提早退休。

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綜合外媒報道，斯皮雅斯（Laura Spears）去年12月31日買彩票，事後中了5個號碼獲100萬美元，再加上中了「乘數」（"multiplier" bonus）特別獎，總共獲得300萬美元的獎金。

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直到斯皮雅斯要找一封郵件，才在垃圾郵件收件箱發現領獎通知。當她還不相信自已真的中獎，直到登錄彩票網站確認自己真的成為幸運兒。

斯皮雅斯領取了獎金後，現計劃用這300萬美元提前退休，同時還打算將部分獎金贈送給家人。斯皮雅斯更表示，她已將密「芝根州彩票」列為安全發件人列表中，「以防萬一我有幸收到另一封關於巨額獎金的電子郵件」。

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