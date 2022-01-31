【咁都得】紐約兩護士涉製偽假疫苗接種卡　賺取逾150萬美元

疫情爆發兩年，雖然有國家實行與病毒共存的政策，但亦有國家仍採用「疫苗護照」，要接種疫苗後才可進行某些活動。不過「騙徒手法層出不窮」，未料到美國竟有兩名護士藉職務之便，偽造疫苗接種卡，收費為人輸入假的接種記錄，更以此獲利逾150萬美元。

據《CNBC》報道，紐約蘇福克縣（Suffolk County）的地方檢察官上周五拘捕了兩名女護士，分別是診所負責人Julie DeVuono以及其員工Marissa Urraro。

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兩人涉嫌由從去年11月到今年1月收取成人220美元、兒童85美元的費用，以登入紐約州的「免疫信息系統數據庫」偽造疫苗接種卡。檢察官指出，盡管「放蛇」警員從未接種過疫苗，DeVuono和 Urrano 仍不只一次作出注射記錄。

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而警方搜查DeVuono的住所時發現了約90萬美元。據稱，他們還發現了一個帳簿，記錄了該計劃超過150萬美元的利潤。

而最峰迴路轉的是，有消息人士向《紐約每日新聞》透露，DeVuono的丈夫是紐約警局的警官，該部門的內政局正在調查該名警官，是否有參與妻子的行騙計劃。

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