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【咁都得】紐約兩護士涉製偽假疫苗接種卡　賺取逾150萬美元

環球政經 17:42 2022/01/31

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疫情爆發兩年，雖然有國家實行與病毒共存的政策，但亦有國家仍採用「疫苗護照」，要接種疫苗後才可進行某些活動。不過「騙徒手法層出不窮」，未料到美國竟有兩名護士藉職務之便，偽造疫苗接種卡，收費為人輸入假的接種記錄，更以此獲利逾150萬美元。

據《CNBC》報道，紐約蘇福克縣（Suffolk County）的地方檢察官上周五拘捕了兩名女護士，分別是診所負責人Julie DeVuono以及其員工Marissa Urraro。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

兩人涉嫌由從去年11月到今年1月收取成人220美元、兒童85美元的費用，以登入紐約州的「免疫信息系統數據庫」偽造疫苗接種卡。檢察官指出，盡管「放蛇」警員從未接種過疫苗，DeVuono和 Urrano 仍不只一次作出注射記錄。

【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任 頂薪逾7萬元 實際要做啲咩？【見下頁

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而警方搜查DeVuono的住所時發現了約90萬美元。據稱，他們還發現了一個帳簿，記錄了該計劃超過150萬美元的利潤。

而最峰迴路轉的是，有消息人士向《紐約每日新聞》透露，DeVuono的丈夫是紐約警局的警官，該部門的內政局正在調查該名警官，是否有參與妻子的行騙計劃。

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撰文 : 陳楚琨

疫苗護照 疫苗 疫情 紐約州 偽造 診所 護士 美國 紐約 美元

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