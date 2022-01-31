特朗普話如果再當選美國總統 會特赦國會暴亂被告

美國前總統特朗普周末於德州舉行集會發表演說，期間提到如果自己在2024年的美國大選再次勝出當選美國總統，他可能會特赦國會暴亂案的被告。但前白宮法律顧問警告，特朗普的行為屬藐視法治。

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特朗普（Donald Trump）及支持者多次聲稱2020年美國總統大選涉及大規模選舉欺詐，有大批示威者於去年1月6日衝擊美國國會山莊，造成7人死亡及過百名警察受傷。國會暴亂事件發生後，有超過700人被控。

特朗普上周六（29日）於演說期間，透露其2024年參選美國總統的大計：

如果我參選（美國總統）而又贏咗，將會公平對待牽涉1月6日事件嘅呢班人。 （If I run and if I win, we will treat those people from January 6 fairly. We will treat them fairly.）

他又指可能會特赦這班人：

如果有需要，我哋會赦免呢班人。因為佢哋受到好唔公平嘅對待。 （And if it requires pardons, we will give them pardons. Because they are being treated so unfairly.）

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前白宮法律顧問迪恩（John Dean）批評特朗普的行為是在藐視法治，他形容對方是一名獨裁者，如果不阻止特朗普就會助長不良行為。

特朗普的黨友則反對特赦。屬共和黨籍的新罕布什爾州州長Chris Sununu，周日被問及應否特赦國會暴亂案被告，Sununu明言絕對不應該這樣做。

甚至是特朗普的盟友、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）也表示，他不支持特赦，避免發出人們可以玷污國會山莊這個信號。他認為必須阻止同類事件再次發生，希望法院判涉案人士入獄，讓他們得到應得教訓。

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責任編輯：鄭錦玲