特朗普話如果再當選美國總統 會特赦國會暴亂被告

美國前總統特朗普周末於德州舉行集會發表演說,期間提到如果自己在2024年的美國大選再次勝出當選美國總統,他可能會特赦國會暴亂案的被告。但前白宮法律顧問警告,特朗普的行為屬藐視法治。

特朗普(Donald Trump)及支持者多次聲稱2020年美國總統大選涉及大規模選舉欺詐,有大批示威者於去年1月6日衝擊美國國會山莊,造成7人死亡及過百名警察受傷。國會暴亂事件發生後,有超過700人被控。

特朗普上周六(29日)於演說期間,透露其2024年參選美國總統的大計:

(If I run and if I win, we will treat those people from January 6 fairly. We will treat them fairly.)

他又指可能會特赦這班人:

如果有需要,我哋會赦免呢班人。因為佢哋受到好唔公平嘅對待。

(And if it requires pardons, we will give them pardons. Because they are being treated so unfairly.)