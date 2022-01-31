【網民熱話】開玩笑提議用ZOOM吃團年飯 親戚竟一致贊成興致勃勃 港男事後感尷尬勁後悔

香港第5波疫情在新年前爆發，相信今年大家也難以與親戚們一同吃團年飯、拜年，然而近日有網民於網上「香港討論區」發文，指自己只是開玩笑地提議與親戚用ZOOM一同吃團年飯，但沒想到親戚們竟一致同意，樓主因而對自己提出這建議感到十分後悔。

樓主指，自己本來只是開玩笑地提議用ZOOM一同與親戚們吃飯，然而他們竟感到十分興奮，並經已約好了時間，打算到時一起開著鏡頭及咪一同吃飯，而且他們連飯後的節目也經已想好，打算一同打牌，樓主一想到要對著鏡頭及咪來吃飯，便感到十分尷尬。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 想起也覺得開心，正！」，「 想問怎樣能夠用ZOOM來打牌。」，也有人指，「能夠苦中作樂，也是一種修行。」，「以後可能連娶老婆也只是用ZOOM。」。

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另有網民指，「 大家也只不過是珍惜自己的健康，有甚麼問題呢？」，「 我家裏也是這樣，約好了晚上6點⋯⋯暈。」。

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責任編輯：關海儀