【職場熱話】 打工仔工作太忙碌欲跳槽 人工加30%職位升一級 卻不捨現職3個月花紅感猶豫

不少人在一間公司工作久了後，也會考慮轉工，不知道大家寧願選擇人工高還是有數月花紅的工作呢？最近有網民於網上討論區「連登」發文，指自己只要做到4月便能有3個月的花紅，然而他現時找到另一份新工，人工比現職高，而且職級也高一級，他因而向網民詢問應否轉工才好。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【職場熱話】全部門只得一個全職 老闆仍不願聘新員工 打工仔呻壓力過大 【下一頁】

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 你現職可以先做到4月份，拿到了花紅，然後才轉工。」，「 反正現時都經已2月，也不差再多等2個月吧。」，也有人指，「 當然是選擇新工，連職級也能升，真是不能輸。」。

另有網民指，「 即使給你3個月花紅又能有多少？人工能加30%也不轉真是傻，而且職級也能升一級，要是我便做滿一年，然後離開人工便能再加了。」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀