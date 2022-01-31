【農曆新年】阿里巴巴園區懸掛巨幅代碼春聯 大陸網民得出不同版本翻譯

隨著農曆新年與北京冬奧雙雙臨近，阿里巴巴（09988）在杭州的西溪園區，懸掛了兩幅以代碼編寫而成的春聯，設計用色充滿歡樂節慶氣氛，程式碼內容亦匹配高科技企業的定位。不少大陸網民加入猜謎行列，紛紛發表屬於自己的翻譯。

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春聯上分別有兩行內容：左邊是「player = Player(from="World")」和「player.gather ("中國");」，右邊則是「olympics = Olympics(on="Cloud");」及「olympics.greet ("春節");」，不諳程式編寫的人，相信未必能夠一眼看得明白。

有網民為配合原版春聯，翻譯出「聚全球健兒來中國，看雲端奧運迎新春」；此外亦給出了「世界運動員相聚中國，雲上奧運會歡迎您來」、「世界選手情聚中國，雲端冬奧喜迎春節」等不同風格的翻譯。

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阿里對此回應，用代碼書寫成的巨幅春聯搭配淘公仔的標誌性笑臉，園區顯得年味兒十足，即便是不懂代碼，僅憑著春聯結尾的漢字「中國」和「春節」，就能感受到新春的祝福，而透過符號間的英文單詞，或許還能感受到「雲上奧運」的科技之力。

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責任編輯：嚴浩文

