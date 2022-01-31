【職場熱話】於一公司工作15年 隔離後獲老闆多派5萬利是過年 打工仔感恩遇上好老闆

相信每個人都希望能有一位好老闆，然而好老闆卻總是可遇難求，但近日有網民在FB群組「荃灣 大窩口邨 葵涌邨」發文，指自己雖在一間公司工作了十五年，然而平日老闆對她的態度並不好，可是最近在她隔離完回公司後卻發生了一件事，才讓她知道原來自己有一位好老闆。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 你真的是太幸福了，應該要感恩，有很多人連工也失去了。」，也有人指，「 我想你老闆一定是體會到隔離的苦況，恭喜你有一位好老闆。」。

另有網民指，「 這個疫情真是能看清楚人性，在這個時代很難還有一個如此有人情味的老闆，你要繼續加油。」。

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責任編輯：關海儀