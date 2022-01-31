【樓市熱話】 租屋後揭單位設施破爛 港男因暫住得過且過不作維修 欲搬屋卻怕業主扣按金

大家在租樓的時候一定要小心檢查單位並作記錄，以免造成不必要的誤會，最後導致得不償失。近日有網民在網上討論區「連登」發文，指自己本在租住單位時經已發現其有不少地方也是破爛的，然而當時只打算暫住，便沒有叫人維修，可是樓主擔心若要搬走，業主會因此而扣他按金，於是樓主向網民詢問該如何是好。

樓主經歷：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【樓市熱話】港人置業成人生目標 住屋需求是一世 樓價有升無跌早買早享受？【下一頁】

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 你由一開始住的時候經已要跟業主說單位所出現的問題，叫他維修，而自己也需拍片留下證據。」，「 正常租金也可以反映單位的質素。」，也有人指，「 退租那天看看要扣多少吧，若數百元便算了吧。」。

另有網民指，「 我也試過在租住單位後才發現浴缸漏水，使客廳的牆身變黃和起水泡，但叫業主維修卻沒有反應。」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：關海儀