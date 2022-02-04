▲ 【百年老店專訪】恆香餅家年榚銷量按年升近五成 計劃年內開設首間新鮮烘焙店

農曆新年可謂「食糕佳節」，亦是家家戶戶入手一眾賀年糕點歡度新春的高峰期，間接推高賀年糕點銷量。百年老店恆香餅家行政總裁王偉樑表示，農曆新年期間，年榚銷量按年升近五成，網上銷售亦較往年好，惟整體零售氣氛受第五波疫情衝擊而有所趨淡，巿民購物欲因而下降，禮盒系列銷售跌5%至10%，但預期今年公司整體生意額仍可按年增長至少20%。

恆香上年成本大增10%至15%

疫情擾亂全球供應縺，百物騰貴下恆香亦曾「捱貴價」。王偉樑表示，去年包括食材、包裝、運輸等在內成本均大幅增長，整體加幅達10%至15%，供應商報價突如其來增加「好誇張」，海外運輸成本增幅更瘋狂，以倍計，不過幸好公司與物流夾好時間，避免旺季出貨緩解運輸成本倍增的壓力。另一方面，部份產品亦作出價格調整，例如手造蛋卷有較大的加幅，預計去年「加得狠」的情況下，可拉上補下，並估計今年成本增幅會較溫和，年內未有加價想法。

第五波疫情對恆香冰室生意衝擊少

恆香餅家去年11月進軍飲食業，於上環開設首間恆香冰室，惟近期碰上第五波疫情，王偉樑表示，目前冰室生意每月扣除成本後均有一定營餘，餐廳經營有因第五波疫情遇阻滯，累生意額按月跌10%，惟幸好冰室以早午市及下午茶為主，故禁晚巿堂食對比其他餐廳而言影響較小。

恆香冰室在「疫」市中開店，王偉樑認為，有危自有機，一些原本於餅店售賣的酥餅，例如流心奶黃酥，即使放在冰室銷售也有意想不到的效果，更延伸至有了更多元化食材如流心奶黃西多士的出現，均是受食客愛戴的食物。

目標綫上綫下業務五五比

去年無論是綫上或海外而言對恆香都是爆發式增長的一年。王偉樑表示，預計今年收入可增20至30%，計劃年內香港多開2至3間恆香餅家，同時希望今年內可開設首間新鮮烘焙店，冰室則希望多開1間，亦希望可配合冰室拓展的，開拓冰室系統產品，例如樽裝飲品計劃。

恆香除了經營門市、出口業務外，還有電商業務。王偉樑表示，現時集團線上線下業務分布為三七比，線上業務增長比預期中快，目標未來兩至三年追平至兩者呈五五比，而在特別節日時，線上生意會錄得較大的營業額增長，平日則以線下營業額較高。線上銷售增幅主要歸功集團網頁於2020年重新二次升級，配合網上宣傳推廣和疫情改變市民購物習慣下，令當時線上生意按年增長十倍，而去年中秋節線上生意額亦按年升三至四倍。

海外市場擬先與華人超市合作

新加坡為去年恆香首個進駐的海外市場，上年間已開了四間分店。王偉樑表示，唐餅文化在新加坡十分受歡迎，新加坡約佔整體生意10%，其增長速度很快，暫時未有計劃在香港及新加坡以外開設更多恆香分店，但有積極與海外華人超市洽談合作銷售，未來希望可以與物流公司討論有關世界性運輸的可能性，有望可以令不同國家的人都能夠品嘗到恆香産品。

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