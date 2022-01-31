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【職場熱話】好心做壞事？ 見同事下班忘記關電腦 提醒一句反被指責感委屈

理財智慧 15:53 2022/01/31

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俗語都有說，多個朋友總好過多個敵人，職場上同事間儘量保持和諧相處才有利彼此工作。近日有網民在討論區發文指看見同事下班沒有關電腦，翌日便好心提醒一句反被責怪，感到委屈繼而吐苦水。

事源樓主發現同事下班沒有關電腦，翌日便好心提醒一句這樣很容易壞。誰知竟被同事責怪「多事」，不關電腦是方便第二天到公司可以直接用，還反問樓主壞就壞，又不是自己的電腦，為什麼那麼緊張？樓主是擔心電腦壞掉，資料可能會隨之而不見，好心提醒一句卻換來責怪，覺得「好心著雷劈」。 

【公務員招聘】政府招聘180名二級私人秘書 最高月薪3.1萬元 2月8日截止見下頁

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有網民認為「有些人好心提他，反而覺得你指責他，所以不要亂做好心」、「提一次不聽就算，日後有求於你就不要理他」、「永遠不要把同事當朋友」。 

亦有網民指「電腦每天關機是好事，檔案放電腦其實好危險，硬碟始終有壞的一天，最好將所有資料檔案放在伺服器內」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：陸盈希

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