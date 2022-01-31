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【樓市熱話】港人置業成人生目標 住屋需求是一世 樓價有升無跌早買早享受？

理財智慧 16:02 2022/01/31

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即使經歷數年疫情，香港樓價只是輕微下跌，年青人想置業看來仍是難事。近日有網民在「連登」討論區發文指在香港買樓就是人生目標，理智的人應該盡早買，皆因退休後仍對住屋有需求。

樓主經歷：

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【職場熱話】公司雪櫃就是公家？  食物長期離奇消失  打工仔揭同事不問自取下一頁】 

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

有網民認為「買樓只是用低成本低風險去做高槓桿投資，全球那樣投資產品可做到10倍槓桿但低風險？」、「長遠必升，1年跌，5年跌，10年點都不會跌。當你30歲買樓，平均有60歲命，正常已經通漲不知多少倍」。

亦有網民指「有時見到同事買到樓，會替他們開心。但每個月為了供樓失去生活，覺得有點慘，一大筆錢換來不足300呎的空間」、「很多人有父幹母幹，買樓只是其中一個目標」。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：陸盈希

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