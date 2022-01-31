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【職場熱話】打工仔獲2新工取錄 薪酬待遇不相伯仲 如何選擇費煞思良

理財智慧 15:52 2022/01/31

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打工仔在求職時自然會先衡量優缺點，但若然有兩份條件都差不多的工你又會如何抉擇呢？近日有網民在「連登」討論區發文指收到兩個工作的錄取通知，但兩個工作各方面都不相伯仲，不知該如何選擇，於是在網上詢問網民意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】大量同事相繼辭職  公司仍刊登招聘廣告  打工仔呻公司沒反省背後原因下一頁】 

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

有網民認為「如果薪金各樣差唔多，我會選貼地和老闆欣賞你」、「選2，1升職應該沒有你的份」。

亦有網民客觀分析「1做錯事未必會怪你；2做錯事好大機會指責你」、「2感覺伏，1先學習一下，做夠年期有牌對轉工有幫助」。 

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

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責任編輯：陸盈希

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