【內房危機】恒隆有意向財困內房 收購一二線城市優質資產

近年主力於內地拓展商業物業的港資地產商恒隆地產(00101)，表示正尋求從內地陷入困境的同行購買高品質的房地產。恒隆副董事長陳文博早前接受外電訪問時指，公司對一二線城市的商業地產感興趣。他表示，一直密切關注市場呈現的一些機會，若有人想出售優質資產，恒隆肯定願意考慮。恒隆地產周一收報16.66元，上升近1%。

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截至去年，恒隆地產淨負債比率為24.4%,較2020年上升3個百分點。惟仍遠低不少內地同業。

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多間內房近期傳出有意出售資產紓困。先有內地當局傳有意拆售中國恒大(03333)的汽車及物管業務以外的資產。另一間大型內房世茂集團（00813），傳正在為價值120億美元的34個住宅、辦公、商業和酒店項目尋找買家。世茂近日亦落實，以45億人民幣向國企上海地產集團，出售上海外灘茂悅大酒店。

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