【政府工略】通訊辦招聘娛樂事務管理主任　頂薪逾7萬元　實際要做啲咩？

通訊事務管理局辦公室（通訊辦）近日招聘娛樂事務管理主任，除了要負責管理電視和聲音廣播牌照事宜外，亦要推廣香港電影，以促進本地電影業的發展，例如處理電影發展基金的撥款申請等等。空缺屬公務員體系，由總薪級表第14點，即每月港幣30,235元，至總薪級表第33點，每月港幣73,775元。

申請將於下月10日截止。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職條件及工作內容；要留意以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同入職條件(a)、(b)、(c)和(d)段所述的證明文件副本，須於今年2月10日或之前送達聯絡地址。

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入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格［G.F. 340（3/2013 修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網頁下載。



以親身或郵寄方式遞交的申請表格，連同入職條件(a)、(b)、(c)和(d)段所述的證明文件副本，須於2022年2月10日或之前送達下述聯絡地址。除申請表格外，申請人須以指定補充資料表格提供補充資料，詳述其學歷和工作經驗。該指定補充資料表格可從通訊辦網頁下載。

請在信封面上註明「申請娛樂事務管理主任職位」。為避免郵件延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足夠郵資。所有郵資不足的郵件將不會派遞至通訊事務管理局辦公室，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。信封面的郵戳日期將被視為遞交申請日期。



申請人亦可透過公務員事務局網頁作網上申請。在網上遞交申請的人士，須在2022年2月17日或之前把補充資料表格和所需的證明文件副本送交或郵寄至下述聯絡地址。請在信封面、補充資料表格及各證明文件副本每一頁註明網上申請編號。



逾期提交或未填妥的申請、並非以G.F. 340表格提交或以傳真或電郵方式提交的申請、沒有夾附或未能在指定日期前提交補充資料表格和所需證明文件副本的申請，可能不獲處理。



申請人請盡量於申請表格內提供一個電郵地址。如獲選參加筆試及／或遴選面試，通常會在截止申請日期後約8至12個星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加筆試及／或遴選面試，則可視作已經落選。

聯絡地址：香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈29樓通訊事務管理局辦公室人事組

查詢電話：2961 6522 / 2961 6719

截止申請日期(日/月/年)：10/02/2022 23:59:00

部門網址：https://www.ofca.gov.hk

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