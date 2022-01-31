【職場熱話】全部門只得一個全職 老闆仍不願聘新員工 打工仔呻壓力過大

不少公司為了減省開支，都會儘量請少點員工，一個員工當兩個人用，增加員工不少壓力。近日有網民在「Dcard」討論區發文指他部門只有他一個全職，其他全是實習生，工作量過多添壓力，老闆卻仍不願招聘員工感無奈。

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有網民認為「如果員工不停變更，你作為管理層可以建立一套標準，令新人更快上手。有標準和事項清單，可以交給老闆作為完成工作標準，有事都未必要你承擔責任」。

亦有網民指「很多公司都喜歡請實習生或兼職，可以隨時炒人，福利又少」、「唔洗仆心仆命為公司，如果公司無你唔得，證明公司有問題。建議和老闆請辭，讓他決定請全職頂替你還是請全職幫你」。

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責任編輯：陸盈希