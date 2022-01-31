  • 15°C
香港時間 : 2022131日 (一) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣

股樓投資 14:50 2022/01/31

分享：

臨近歲晚，有買家把握機會盡快入市，而近日二手市場仍不乏筍價成交。 中原地產凌活忠說，荃灣麗城花園1期2座低層E室，實用面積644平方呎，三房套房間隔，享山景，原叫價700萬元，由於業主趕移民，加上見疫情嚴峻，最終劈價82萬元，即約12%，將單位以618萬元沽出，實用呎價更跌穿10,000元，僅9,596元，屬近1年新低。 

凌活忠指，屋苑最新一宗兩房成交價為640萬元，換言之，上述三房造價平過兩房。代理續說，買家為上車客，見單位屬筍盤，睇樓後馬上拍板承接。

【有相睇】出價太低　業主不滿兼封盤　「90後」搵代理及老媽子幫手　鐵價不議變減價1萬　失而復得覓筍盤【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

資料顯示，原業主於2010年2月以240萬元買入單位，現帳面賺378萬元，持貨12年，物業期內升值約1.6 倍。 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 麗城花園 荃灣 中原地產

下一篇文章

【異動股】商湯33億人幣收購上海寫字樓 除夕半日勁升6%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【虛擬銀行】Mox推現金回贈獎賞 新客戶用Mox增值八達通 可享100元獎賞
【虛擬銀行】Mox推現金回贈獎賞 新客戶用Mox增值八達通 可享100元獎賞
【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能
【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能
【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港
【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港
【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉
【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款