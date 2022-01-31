【二手樓價】荃灣老牌屋苑　三房平過兩房　呎價失守1萬　兩大原因令業主平賣

臨近歲晚，有買家把握機會盡快入市，而近日二手市場仍不乏筍價成交。 中原地產凌活忠說，荃灣麗城花園1期2座低層E室，實用面積644平方呎，三房套房間隔，享山景，原叫價700萬元，由於業主趕移民，加上見疫情嚴峻，最終劈價82萬元，即約12%，將單位以618萬元沽出，實用呎價更跌穿10,000元，僅9,596元，屬近1年新低。

凌活忠指，屋苑最新一宗兩房成交價為640萬元，換言之，上述三房造價平過兩房。代理續說，買家為上車客，見單位屬筍盤，睇樓後馬上拍板承接。

【有相睇】出價太低 業主不滿兼封盤 「90後」搵代理及老媽子幫手 鐵價不議變減價1萬 失而復得覓筍盤【下一頁】

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資料顯示，原業主於2010年2月以240萬元買入單位，現帳面賺378萬元，持貨12年，物業期內升值約1.6 倍。

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