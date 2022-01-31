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青年拒絕關閉馬斯克飛機追蹤網　5千美元不足彌補心血

商業 14:46 2022/01/31

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Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）開出5千美元（約港幣3.8萬），要求一名19歲學生移除他的私人飛機追蹤帳號，該學生回覆表示金額不足彌補他的心血，反建議出價5萬美元（約港幣38萬）。（法新社 圖片）

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）開出5千美元（約港幣3.8萬），要求一名19歲學生移除他的私人飛機追蹤帳號，該學生回覆表示金額不足彌補他的心血和快樂，反建議出價5萬美元（約港幣38萬）。

【好想去遊行】ANA推鬼滅之刃主題航機　內陸線限定

馬斯克擁有私人飛機並不令人意外，早前他在社交媒體表示，自己的飛機所在地被追蹤，或會對他和家人構成安全隱患。近日該追蹤馬斯克私人飛機的帳號擁有者，一名19歲學生Jack Sweeney向媒體公開他跟馬斯克的社交媒體對話內容，顯示馬斯克希望能讓自己的飛機比較難追蹤，並提出一些安全建議，並建議用5千美元（約港幣3.8萬）取得帳號。Jack 回覆稱他投入不少努力，反建議5萬美元（約港幣38萬），足夠購入一輛Tesla Model 3，又向媒體表示在此項目中投入的心血，難以用5千美元去彌補。而馬斯克未有進一步回應Jack 的反建議。

疫下研發新項目 成功追踪偶像

Jack Sweeney表示馬斯克似乎有提升安全措施，但只要稍費功夫仍可繞過。因其父親於航空公司工作，燃起對航機的興趣，此追蹤帳號是在2020年6月上線，追蹤技術是基於他在疫情封城期間進行的研究項目，並且是馬斯克粉絲，希望了解他的飛機會去哪處做甚麼。

【新年利是】 虛擬銀行ZA員工獲1000元「收爐利是」　提前年廿六收爐

責任編輯:王浩賢

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