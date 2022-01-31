【富衛前身】保監局譴責大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港違打擊洗錢條例

▲ 保監局譴責大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港，兩者已被富衛收購。

保監局譴責前身為大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（第 615 章）（《 打擊洗錢條例 》）的7項指明條文，並指示該等公司支付700萬元罰款。

保監局指有關紀律行動源於保監局調查發現，上述公司在2015年1月至2017年10月期間 ， 違反下述事宜。

首先，大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港未有維持有效程序，以在建立業務關係前，斷定某客戶或某客戶的實益擁有人是否政治人物，及未有當客戶被識別為政治人物後，採取適當措施確立資金來源或財富來源、或獲取高級管理層的審批，以繼續有關業務關係。

保監局：經營長期業務的保險人須管控打擊洗錢及恐怖分子集資

保監局又指，大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港未有於當時業務關係將會建立時，維持有效程序，以評估該業務關係會否引致高洗錢及恐怖分子資金籌集風險 。此外，上述公司未有就與屬引致高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶有關文件、數據及資料，進行至少每年1次覆核，以確保該等文件、數據及資料反映現況。

保監局又表示，上述公司也未有就已建立業務關係的客戶，設有充足或有效的監察程序，以識別複雜、款額 大得異乎尋常、或進行模式異乎尋常的交易，及沒有明 顯經濟或合法目的的交易。上述公司未有採取一切合理措施，確保設有適當的預防措施，以避免所識別的違規行為及緩減洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

保監局認為上述違規行為嚴重，並希望藉此向業界傳遞一項信息， 即所有經營長期業務的獲授權保險人及持牌保險中介人均須設有有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的管控及程序。

大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港已於2020年6月30日被富衛集團收購，現已改名為富衛人壽 （香港）及富衛人壽保險（香港），並由全新管理層管理。

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