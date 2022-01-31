【潛力股精選】（新春版）領展（00823） 股市 14:06 2022/01/31 分享： 明天便是大年初一，想用虎年利是錢做投資有何選擇？獨立股評人梁耀康（Dave）認為領展 （00823） 息率高、長綫走勢上揚，加上入場門檻低，建議投資者可考慮買入，想聽詳細策略分析，立即點擊收看/收聽：【按此即睇策略分析】 *牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》* 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 2022/01/26 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 2022/01/27 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 2022/01/27 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 【潛力股精選】（新春版）光大環境（00257） 2022/01/28 【潛力股精選】（新春版）光大環境（00257） 【潛力股精選】梁耀康：綠城管理（09979） 2022/01/28 【潛力股精選】梁耀康：綠城管理（09979） 你可能感興趣 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 19:08 2022/01/26 【潛力股精選】孫運喜：紫金礦業（02899） 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 16:55 2022/01/27 【潛力股精選】（新春版）中國平安（02318） 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 16:55 2022/01/27 【潛力股精選】（新春版）敏實（00425） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】（新春版）虎虎生威 一次過睇晒12隻新春利是股 今日 【潛力股精選】（新春版）虎虎生威 一次過睇晒12隻新春利是股 【潛力股精選】（新春版）中國銀行（03988） 今日 【潛力股精選】（新春版）中國銀行（03988） 【潛力股精選】（新春版）Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US） 今日 【潛力股精選】（新春版）Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US） 【潛力股精選】梁耀康：綠城管理（09979） 2022/01/28 【潛力股精選】梁耀康：綠城管理（09979） 【潛力股精選】（新春版）光大環境（00257） 2022/01/28 【潛力股精選】（新春版）光大環境（00257） 股票 恒生指數 港股 領展房產基金（00823） 買入 領展