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【潛力股精選】（新春版）領展（00823）

股市 14:06 2022/01/31

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明天便是大年初一，想用虎年利是錢做投資有何選擇？獨立股評人梁耀康（Dave）認為領展 （00823） 息率高、長綫走勢上揚，加上入場門檻低，建議投資者可考慮買入，想聽詳細策略分析，立即點擊收看/收聽：【按此即睇策略分析】

*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》*

欄名 : 潛力股精選

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