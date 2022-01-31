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【虛擬經濟】周杰倫繼Phanta Bear項目後 有意將經典歌曲Demo製成NFT

環球政經 14:00 2022/01/31

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NFT（非同質化代幣）發展一日千里，當中商機處處，吸引娛樂名人爭相參與，期望能從中分一杯羹。歌手周杰倫在其社交媒體透露，他的專輯不會製作成NFT，因為他希望讓所有人都可以享受到他的歌曲，相反經典歌曲Demo就最適合成為NFT。

【同場加映】青姐話：未到年廿八    提早洗邋遢

周杰倫在其Instagram帖文表示，「最近看到很多藝人朋友也開始了NFT，哥也沒停著。」他進一步透露，「如果說到NFT，我覺得哥的經典歌曲Demo是最適合的，當時不是為了NFT而做的，才是難能可貴的，到時候會是JVR旗下的MINTS薄盒結合國際拍賣會的平台來拍賣。」

【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演【下一頁

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周杰倫旗下的潮流服飾品牌「PHANTACi」，在今年元旦日推出10,000個「Phanta Bear」，短短40分鐘迅即在OpenSea售罄，NFT的總價值接近1,000萬美元（約7,800萬港元）。

【同場加映】溫股知新：估頂估底靠分析    電動車股你要識

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責任編輯：嚴浩文

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