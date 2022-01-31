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【異動股】商湯33億人幣收購上海寫字樓 除夕半日勁升6%

股樓投資 14:13 2022/01/31

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有「人工智能第一股」之稱的半新股商湯(00020)宣布，公司間接全資附屬公司上海商湯與賣方上海龍華航空發展建設有限公司及賣方母公司上海西岸開發（集團）有限公司訂立具法律約束力的意向協議。根據意向協議，上海商湯同意購買或指定其全資附屬公司購買，而賣方及賣方母公司同意出售該物業，預計代價為33.2億元人民幣。憧憬收購有利拓展業務，商湯周一炒上6%收報6.73元。

【2022年部署】晨星料科網監管趨穩 內房復甦需時 最新看好港股一覽  詳情請看【下一頁

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收購物業為上海徐匯區西岸國際人工智能中心西樓4樓至26樓，為寫字樓物業，總面積約5.3萬平方米。商湯擬將物業作其辦公室用途。

【內房危機】世茂45億人幣 出售上海酒店減債   詳情請看【下一頁

另於較早前，商湯旗下的商湯科技人工智能計算中心（商湯AIDC）已開始營運，為華東地區首個落地營運的超大型人工智能計算中心，將為產業數字化轉型和重大科研提供計算動能。

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撰文 : 李尚毅

商湯科技（00020） 港股

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