  • 15°C
香港時間 : 2022131日 (一) 14:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【獨家專訪】總商會總裁梁兆基：港橋樑角色未變 力拓內循環

Hot Talk 13:23 2022/01/31

分享：

香港總商會總裁梁兆基接受本報專訪時表示，香港在國際金融市場上之主要角色未有減弱。

香港總商會總裁梁兆基接受本報專訪時表示，香港在國際金融市場上之主要角色未有減弱，只要中國仍需與外面世界聯繫，香港依然擔當其對外橋樑角色，惟具體功能或有所不同。

近年本港面對挑戰不斷，能否維持國際金融中心地位成熱議課題。梁兆基認為，不論從硬件亦即基建、或軟件亦即人才方面判斷，本港角色都未因中美角力與社會事件削弱，僅形象因後者受損。要修復本港形象，他指應多做向外推廣，介紹本港實際情況，無奈疫情妨礙有關工作進行。

未見大量外資撤離 反吸引內企

外資撤離是衡量本港國際金融中心地位是否受損的客觀條件。梁兆基表示「未見有大量、結構性或基本性的外國公司撤資。」疫情或個別行業監管因素雖觸發零星撤資，但同時更多內地公司亦因外圍政治氣候選擇來港集資。

近年在內地轉向內循環為主的經濟模式下，港企亦要調整功能定位。梁兆基認為香港須由以往主力扮演中間人，轉為以服務提供者身份進入內地市場。他強調，無論是金融業還是專業服務業，都要乘着大灣區開放的背景提供增長動力，「如果香港不坐這條船，我們增長紅利會減少。」具體而言，他指港企須將服務業標準、產品與營運模式，帶入中國市場。

不僅如此，以往須在西方國家建立的市場，如綠色碳交易、數碼貨幣、知識產權等，亞洲區現已具一定規模支撑，加上中國擁有實力與基礎發展該類市場，本港公司更需設法涉足內地，以壯大有關市場。反過來說，在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、人民幣國際化、數碼貨幣等方面，中國亦更依賴本港市場負責聯繫。

*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》*

梁兆基專訪全文：

倡再派4千消費券 延長支援措施

港續吸資 料今年暫無加息壓力

相關文章﹕

【獨家專訪】陳茂波﹕警惕加息惟毋須過慮　「買家持貨力強 樓市回調都頂得住」

【獨家專訪】陳德霖警示加息風險、不信樓市只升無跌　倡大灣區設「資本通」

【獨家專訪】任志剛：聯繫匯率為國家效力不應輕易放棄　分析加息美股高危、港股或受惠

開啟hket App，閱讀全文
商會 國際金融中心 大灣區 香港 金融 人民幣國際化 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾7%破底　2500個買盤排隊110元撈貨一沖即散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾7%破底　2500個買盤排隊110元撈貨一沖即散
【周焯華案件】勵駿創建裂口跌逾兩成　德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕
【周焯華案件】勵駿創建裂口跌逾兩成　德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕
【恒大3333】恒大確認元朗「皇宮屋」地皮被接管　冀與貸款人達成和解　料不影響債務重組工作
【恒大3333】恒大確認元朗「皇宮屋」地皮被接管　冀與貸款人達成和解　料不影響債務重組工作
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、多間銀行農曆年後周六僅維持少量分行服務（不斷更新）
【第五波疫情】一文看清銀行營業時間　滙豐中銀恒生等縮分行營業時間、多間銀行農曆年後周六僅維持少量分行服務（不斷更新）
【港股市況】港股除夕半日市恒生指數升252點　ATM領市美團升半成　東亞升逾4%滙豐逆市跌（不斷更新）
【港股市況】港股除夕半日市恒生指數升252點　ATM領市美團升半成　東亞升逾4%滙豐逆市跌（不斷更新）
【AEON母企｜盈警】AEON母企永旺跌逾7%創16年低　去年虧損擴大12倍料最多蝕4.9億元
【AEON母企｜盈警】AEON母企永旺跌逾7%創16年低　去年虧損擴大12倍料最多蝕4.9億元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款