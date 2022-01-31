【獨家專訪】總商會總裁梁兆基：港橋樑角色未變 力拓內循環

▲ 香港總商會總裁梁兆基接受本報專訪時表示，香港在國際金融市場上之主要角色未有減弱。

香港總商會總裁梁兆基接受本報專訪時表示，香港在國際金融市場上之主要角色未有減弱，只要中國仍需與外面世界聯繫，香港依然擔當其對外橋樑角色，惟具體功能或有所不同。

近年本港面對挑戰不斷，能否維持國際金融中心地位成熱議課題。梁兆基認為，不論從硬件亦即基建、或軟件亦即人才方面判斷，本港角色都未因中美角力與社會事件削弱，僅形象因後者受損。要修復本港形象，他指應多做向外推廣，介紹本港實際情況，無奈疫情妨礙有關工作進行。

未見大量外資撤離 反吸引內企

外資撤離是衡量本港國際金融中心地位是否受損的客觀條件。梁兆基表示「未見有大量、結構性或基本性的外國公司撤資。」疫情或個別行業監管因素雖觸發零星撤資，但同時更多內地公司亦因外圍政治氣候選擇來港集資。

近年在內地轉向內循環為主的經濟模式下，港企亦要調整功能定位。梁兆基認為香港須由以往主力扮演中間人，轉為以服務提供者身份進入內地市場。他強調，無論是金融業還是專業服務業，都要乘着大灣區開放的背景提供增長動力，「如果香港不坐這條船，我們增長紅利會減少。」具體而言，他指港企須將服務業標準、產品與營運模式，帶入中國市場。

不僅如此，以往須在西方國家建立的市場，如綠色碳交易、數碼貨幣、知識產權等，亞洲區現已具一定規模支撑，加上中國擁有實力與基礎發展該類市場，本港公司更需設法涉足內地，以壯大有關市場。反過來說，在《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）、人民幣國際化、數碼貨幣等方面，中國亦更依賴本港市場負責聯繫。

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梁兆基專訪全文：

倡再派4千消費券 延長支援措施

港續吸資 料今年暫無加息壓力

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