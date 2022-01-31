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友邦1299於85元買入 跌穿80元要止蝕？

股市 13:11 2022/01/31

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上週大幅回吐的友邦 （01299） ，股價已跌至較吸引水平，今早股價止跌，中午收市有接近1%升幅，短期內會否再跌穿80元？部份大行仍睇好友邦股價中綫可回試逾100元高位。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）則提醒投資者，此股於3月中旬即將公布末期業績，市場關注其新業務價值有否放緩？詳情立即點擊收看／收聽：【精華速睇】

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52：50 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 下一個反彈支持位在哪？未有貨可買入？
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