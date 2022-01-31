烏克蘭促俄羅斯從邊境撤軍 莫斯科否認計劃入侵

俄羅斯及烏克蘭的邊境局勢緊張俄羅斯於烏克蘭邊境駐扎軍隊。烏克蘭政府敦促俄羅斯從邊境撤軍，並呼籲俄方循外交途徑與西方各國對話。俄羅斯再次否認企圖入侵烏克蘭，但要求北約澄清會否履行安全承諾。

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俄羅斯在烏克蘭邊境集結了12萬士兵，並要求西方國家將軍隊及武器撤出東歐，同時要求禁止烏克蘭加入北約。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）周日（30日）於社交媒體Twitter發文表示，如果俄羅斯官員確實如他們所言不希望發生一場新戰爭，就必須繼續進行外交工作，同時撤回俄方集結於烏克蘭邊境及佔領區的軍隊。

與此同時，美國兩黨參議員表示已接近就立法制裁俄羅斯行動達成協議。而英國政府也表示將於本周推出新法案，擴大英國對俄羅斯的制裁範圍。

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俄羅斯否認計劃入侵烏克蘭。但俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）不滿北約對俄方要求的回應不夠充分，周日表示俄方將要求北約澄清會否打算履行安全承諾。

拉夫羅夫強調上述問題將決定俄方未來計劃，如果北約不打算履行安全承諾，就應該解釋原因。

美方表示正等候俄羅斯回覆，強調北約不會退出東歐，也不會禁止烏克蘭將來可能加入北約。

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責任編輯：鄭錦玲