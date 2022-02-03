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【美股期貨】FB盤前瀉22%累SNAP、Twitter陪跌　納指期貨跌近2%（不斷更新）

股市 17:20 2022/02/03

分享：

美股連升四個交易日後，美股期貨在周四下挫。Meta（Facebook母企，美：FB）業績及業務指引均欠佳，盤前股價急瀉22%，報253美元，拖累納指期貨大跌近2%。今日焦點落在外圍議息，英倫銀行及歐洲央行將於本港時間傍晚8時及8時45分公布議息結果，美國亦將公布首領失業金數字，及1月Markit服務業採購經理指數（PMI）等。

焦點新聞：

【大行報告】美資投行：美股大跌4個觀察　增長股2月或有超額回報

【美股焦點】高盛、摩通唱好美股：目前是逢低買入良機

【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌　拆解Meta受蘋果TikTok兩大挾擊​​​​​​​

即市走勢：

【17：18】FB大跌之下，同樣受蘋果私隱政策拖累的社交平台Snap（美：SNAP）盤前跌15%，Twitter（美：TWTR）跌8%。

【17：00】道指期貨跌31點，標指期貨跌0.8%，納指期貨跌1.9%。FB盤前跌22%。

=====以下為2月3日市況===== 

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美股於大年初二反覆造好，道指收市升224點，收報35629點，標指升0.9%，收報4589點，納指升0.5%。facebook業績及業務前瞻指引均欠佳，盤後股價急瀉22%，成為繼PayPal業績差急瀉24.6%後，又一隻因績差而跌兩成的股份。facebook上季收入336.7億美元，與預期相若，不過每股盈利3.67美元，遜預期的3.84美元。日活躍用戶僅19.3億戶，預期為19.5億戶，月活躍用戶29.1億戶，預期為29.5億戶。

今次業績，為facebook改名Meta，正式進軍元宇宙後，首份季度業績。在Reality Labs方面，收入8.77億美元，營運虧損33.04億美元。

facebook預期首季收入270億至290億美元，按年增長3%至11%，市場預期301.5億美元。主要因素是蘋果IOS的監管變化、通脹及供應鏈問題影響廣告預算，以及滙率問題。至於改名，facebook預計，股票代碼META將於上半年取代FB，實際時間未定。

PayPal急瀉兩成，CEO Dan Schulman表示，該公司採用了謹慎的方法來製定前瞻指引，但預計下半年收入將加速增長。PayPal每股盈利1.11美元，低於預期的1.12美元，收入69.2億美元，高於預期的68.7億美元。PayPal預期，首季經調整的每股盈利為0.87美元，低於市場預期的1.16美元。

PayPal與前母公司eBay的營運協議已經結束，用戶過渡至PayPal成為挑戰。而外部因素包括通脹令消費者開支減少，以及供應鏈問題影響支付生意。

PayPal也未能實現用戶增長目標，部分原因是有 450 萬個非法賬戶登記，目標預期將會下調，未來將選擇專注持續增長及刺激參與度。

Alphabet業績佳及宣布拆細後，股價升7.5%，至2960美元，帶動標指走勢。

OPEC+同意3月增產每日40萬桶，標誌着逐步重開油井的步伐持續，符市場預期。油價跌0.3%，報87.96美元。

Sanctuary Wealth首席投資總監Jeff Kilburg指，科技公司在1月受到嚴重打擊，是因為投資者擔心更高的利率，會暴露他們的高估值，並提高營運成本，在戲劇性的回調之後，投資者重新採集這些飽受摧殘的科技股。

到目前為止，本次業績期已有超過 36% 的標指成份股公佈了業績，超過 78% 的公司超出了華爾街的預期。

數據方面，俗稱小非農的ADP就業人數意外下跌30.1萬，遠遜預期增加20萬，前值向下修訂為77.6萬。

此外，烏克蘭危機持續，美國將派遣3000名士兵接近烏克蘭，其中2000名士兵由美國向德國及波蘭與其他部隊會合，1000名士兵由歐洲移向烏克蘭。

至於中概股大幅回調，納指金龍中國指數跌3.1%，阿里巴巴美股較港假期前的累積升幅收窄至5.1%。

ADR 折算港元 較港收市價累積變幅
滙豐ADR 58.05 +5.3%
騰訊ADR 484.37 +2.6%
阿里巴巴美股 119.77 +5.1%
美團ADR 228.27 +3.9%

 =====以下為2月1日市況===== 

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經歷了瘋狂波動的一月，美股大年初一的2月開局造好，道指收市升273點，收報35405點；標指升0.7%，收報4546點；納指升0.8%，收報14346點。Sanctuary Wealth首席投資總監指出，經過1月被聯儲局分散注意力後，投資界重新關注財報，並留意到前瞻指引的改善，帶動業績期的樂觀情緒。

Google母公司Alphabet公布拆細，1拆20，盤後股價應聲造好，急升逾6%，至2938.11美元。

【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20　上季業績超預期

AT&T表示，在計劃與Discovery的合併後，將放棄WarnerMedia的持股，由於分拆，AT&T年度股息，將由以往的2.08美元（即每季0.52美元）跌至1.11美元，消息傳出後，股價一度下跌5.4%，低見24.12美元，收報24.42美元，跌4.2%，Discovery A股跌2.7%，收報27.17美元。

AT&T與Discovery的合併，預期第二季完成，AT&T將獲得430億美元現金，AT&T股東將佔新公司71%股權，Discovery佔29%。

美國1月ISM製造業指數報57.6，超市場預期，1月製造業PMI指數報55.5，亦超預期。12月JOLTs職位空缺數1092.5萬。

美滙指數跌0.3%，10年期美債息微升至1.793厘，油價升0.2%，現貨金價升0.3%，報1802.1美元。

中概股方面，納指金龍中國指數再升1.3%，收報8555點。

ADR 折算港元 較港收市價累積變幅
滙豐ADR 57.50 +4.2%
騰訊ADR 489.08 +3.6%
阿里巴巴美股 123.95 +8.7%
美團ADR 233.67 +6.4%

=====以下為1月31日市況===== 

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大年初一首個好消息，是環球股市急彈，歐洲升1%之內，美股納指更急漲3.4%，中概股金龍指數升1成，亦即中資科技及車股大升，阿里巴巴美股飈9%，蔚來、愛奇藝升17%，騰訊音樂升11%。

美股1月最後一個交易日大幅反彈，收窄月中失地，雖然亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克認為有可能加息50基點，仍無損科技股在急跌後大幅反彈，有美股分析師指出，除非經濟衰退，否則股市調整很少機會變成熊市，利率上升是股市下跌的主因。若實際利率上升60點子，標指料跌至4000點，若上升100點子，標指料跌至3800點。

美滙指數大跌0.7%至96.64，美國10年期債息微升至1.785厘，道指升406點，收報35131點，標指升1.9%，收報4515點，納指升3.4%，收報14239點。紐約期油及布蘭特期油撲90美元水平。

  全日變幅 1月變幅
道指 +1.2% -3.3%
標指 +1.9% -5.3%
納指 +3.4% -9.0%

Tesla經歷急跌11%後，股價周一急彈10.7%，收報936.72美元，成交316億美元。Nvidia升7%，AMD升8.6%，Netflix再升11.1%。

港股ADR及中概股急升，納指金龍中國指數升10%，收報8444點。阿里巴巴美股升9.2%，收報125.79美元，相當於港股122.6港元，較港收市價高7.5%，美團ADR高港6%，騰訊ADR高港3%。

蔚來急升17.3%，收報24.51美元，成交22.7億美元。

ADR 折算港元 較港收市價變幅
滙豐ADR 55.45 +0.6%
騰訊ADR 487.63 +3.3%
阿里巴巴美股 122.60 +7.5%
美團ADR 232.86 +6.0%

分析師認為，投資者應該關注3個因素，市場倉位、貨幣政策，及企業盈利。

美國公布1月MNI芝加哥PMI報65.2，超預期，前值向上修訂為64.3。達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數報2，前值向下修訂為7.8。

美股本周續是業績高峰期，包括Alphabet、Meta、Amazon，同時緊盯就業數據及失業率。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】Alphabet、Meta、Amazon業績放榜　緊盯周五非農就業人口數據、料增15萬

即市走勢：

【10：30】美滙指數回軟至97以下，道指開市跌百點，納指升0.8%，金價升10.8美元，油價升0.9%

【12：45】道指期貨升49點，報34774點；標指期貨升8點，報4440點，納指期貨升49點或0.3%，報14504點。

【07：30】蘋果（美：AAPL）績優刺激股價上周五飆7%，帶動科技股升勢，道指收市升564點或1.65%，報34725點；納指升417點，報13770點；標指升105點或2.43%，報4431點。

即睇美股收市

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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