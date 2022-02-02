【美股收市+ADR】Alphabet公布1拆20　滙豐ADR越57　美股升273點（不斷更新）

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經歷了瘋狂波動的一月，美股大年初一的2月開局造好，道指收市升273點，收報35405點；標指升0.7%，收報4546點；納指升0.8%，收報14346點。Sanctuary Wealth首席投資總監指出，經過1月被聯儲局分散注意力後，投資界重新關注財報，並留意到前瞻指引的改善，帶動業績期的樂觀情緒。

Google母公司Alphabet公布拆細，1拆20，盤後股價應聲造好，急升逾6%，至2938.11美元。

AT&T表示，在計劃與Discovery的合併後，將放棄WarnerMedia的持股，由於分拆，AT&T年度股息，將由以往的2.08美元（即每季0.52美元）跌至1.11美元，消息傳出後，股價一度下跌5.4%，低見24.12美元，收報24.42美元，跌4.2%，Discovery A股跌2.7%，收報27.17美元。

AT&T與Discovery的合併，預期第二季完成，AT&T將獲得430億美元現金，AT&T股東將佔新公司71%股權，Discovery佔29%。

美滙指數跌0.3%，10年期美債息微升至1.793厘，油價升0.2%，現貨金價升0.3%，報1802.1美元。

中概股方面，納指金龍中國指數再升1.3%，收報8555點。

ADR 折算港元 較港收市價累積變幅 滙豐ADR 57.50 +4.2% 騰訊ADR 489.08 +3.6% 阿里巴巴美股 123.95 +8.7% 美團ADR 233.67 +6.4%

=====以下為1月31日市況=====

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大年初一首個好消息，是環球股市急彈，歐洲升1%之內，美股納指更急漲3.4%，中概股金龍指數升1成，亦即中資科技及車股大升，阿里巴巴美股飈9%，蔚來、愛奇藝升17%，騰訊音樂升11%。

美股1月最後一個交易日大幅反彈，收窄月中失地，雖然亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克認為有可能加息50基點，仍無損科技股在急跌後大幅反彈，有美股分析師指出，除非經濟衰退，否則股市調整很少機會變成熊市，利率上升是股市下跌的主因。若實際利率上升60點子，標指料跌至4000點，若上升100點子，標指料跌至3800點。

美滙指數大跌0.7%至96.64，美國10年期債息微升至1.785厘，道指升406點，收報35131點，標指升1.9%，收報4515點，納指升3.4%，收報14239點。紐約期油及布蘭特期油撲90美元水平。

全日變幅 1月變幅 道指 +1.2% -3.3% 標指 +1.9% -5.3% 納指 +3.4% -9.0%

Tesla經歷急跌11%後，股價周一急彈10.7%，收報936.72美元，成交316億美元。Nvidia升7%，AMD升8.6%，Netflix再升11.1%。

港股ADR及中概股急升，納指金龍中國指數升10%，收報8444點。阿里巴巴美股升9.2%，收報125.79美元，相當於港股122.6港元，較港收市價高7.5%，美團ADR高港6%，騰訊ADR高港3%。

蔚來急升17.3%，收報24.51美元，成交22.7億美元。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 55.45 +0.6% 騰訊ADR 487.63 +3.3% 阿里巴巴美股 122.60 +7.5% 美團ADR 232.86 +6.0%

分析師認為，投資者應該關注3個因素，市場倉位、貨幣政策，及企業盈利。

美國公布1月MNI芝加哥PMI報65.2，超預期，前值向上修訂為64.3。達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數報2，前值向下修訂為7.8。

美股本周續是業績高峰期，包括Alphabet、Meta、Amazon，同時緊盯就業數據及失業率。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】Alphabet、Meta、Amazon業績放榜 緊盯周五非農就業人口數據、料增15萬

即市走勢：

【10：30】美滙指數回軟至97以下，道指開市跌百點，納指升0.8%，金價升10.8美元，油價升0.9%

【12：45】道指期貨升49點，報34774點；標指期貨升8點，報4440點，納指期貨升49點或0.3%，報14504點。

【07：30】蘋果（美：AAPL）績優刺激股價上周五飆7%，帶動科技股升勢，道指收市升564點或1.65%，報34725點；納指升417點，報13770點；標指升105點或2.43%，報4431點。

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責任編輯：梁浩碩