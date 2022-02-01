【美股收市+ADR】阿里巴巴美股急升9%　Tesla升11%　納指升3%　1月仍跌9%（不斷更新）

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【盈警|醫療器械】愛康醫療料去年淨溢利跌約65%至75% 受累帶量採購價格下跌及開支增加
美股1月最後一個交易日大幅反彈，收窄月中失地，雖然亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克認為有可能加息50基點，仍無損科技股在急跌後大幅反彈，有美股分析師指出，除非經濟衰退，否則股市調整很少機會變成熊市，利率上升是股市下跌的主因。若實際利率上升60點子，標指料跌至4000點，若上升100點子，標指料跌至3800點。
美滙指數大跌0.7%至96.64，美國10年期債息微升至1.785厘，道指升406點，收報35131點，標指升1.9%，收報4515點，納指升3.4%，收報14239點。紐約期油及布蘭特期油撲90美元水平。
|全日變幅
|1月變幅
|道指
|+1.2%
|-3.3%
|標指
|+1.9%
|-5.3%
|納指
|+3.4%
|-9.0%
Tesla經歷急跌11%後，股價周一急彈10.7%，收報936.72美元，成交316億美元。Nvidia升7%，AMD升8.6%，Netflix再升11.1%。
港股ADR及中概股急升，納指金龍中國指數升10%，收報8444點。阿里巴巴美股升9.2%，收報125.79美元，相當於港股122.6港元，較港收市價高7.5%，美團ADR高港6%，騰訊ADR高港3%。
蔚來急升17.3%，收報24.51美元，成交22.7億美元。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|55.45
|+0.6%
|騰訊ADR
|487.63
|+3.3%
|阿里巴巴美股
|122.60
|+7.5%
|美團ADR
|232.86
|+6.0%
分析師認為，投資者應該關注3個因素，市場倉位、貨幣政策，及企業盈利。
美國公布1月MNI芝加哥PMI報65.2，超預期，前值向上修訂為64.3。達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數報2，前值向下修訂為7.8。
美股本周續是業績高峰期，包括Alphabet、Meta、Amazon，同時緊盯就業數據及失業率。
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焦點新聞：
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即市走勢：
【10：30】美滙指數回軟至97以下，道指開市跌百點，納指升0.8%，金價升10.8美元，油價升0.9%
【12：45】道指期貨升49點，報34774點；標指期貨升8點，報4440點，納指期貨升49點或0.3%，報14504點。
【07：30】蘋果（美：AAPL）績優刺激股價上周五飆7%，帶動科技股升勢，道指收市升564點或1.65%，報34725點；納指升417點，報13770點；標指升105點或2.43%，報4431點。
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責任編輯：梁浩碩