【美股市況】道指跌60點　納指升逾0.9%　亞馬遜升近12%、福特汽車跌一成（不斷更新）

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【阿里巴巴9988】阿里巴巴申請額外註冊10億股美股存託股份
儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，利率期貨顯示，聯儲局3月加息50個點子的機率由18%急增至34%；10年期美債息突破1.9厘。
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焦點新聞：
【美國經濟數據】美國非農新增職位46.7萬個 遠勝預期；1月平均時薪按月再升0.7%
【美企業績】Snap歷史首見季度淨利潤 盤後「大奇蹟」反彈近60%
即市走勢：
【23：13】道指跌60點，納指漲逾0.9%，標指升逾0.2%。
【22：35】三大指數轉跌，納指跌逾0.1%，道指跌75點，標指跌10點。
【22：30】道指跌70點，納指高開近0.6%，標指升1點。
【21：50】道指期貨跌166點，納指期貨升幅收窄至不足0.2%。
【19：39】美股期貨回落，道指期貨跌139點，納指期貨升幅收窄至0.6%。
【19：38】紐約期油升2%，突破92美元，創2014年10月以來新高。
【17：21】績優科技股盤前大漲。亞馬遜升逾12%，Snap升51.8%，Pinterest升18%。
【17：20】道指期貨升102點，納指期貨升1.5%，標指期貨升0.8%。歐洲股市方面，德股跌0.7%，英股升逾0.4%，法股變動不大。
【12：48】道指期貨升177點，報35288點；標指期貨升50點，報4528點；納指期貨升287點或近2%，報14788點。
【12：05】【美股焦點】亞馬遜、Meta市值一來一回1.5萬億港元 蘋果新政成「造王者」？
【11：31】【亞馬遜加價】Amazon Prime四年來首次加價且加價至少15%！ 加價只對美國用戶、香港用戶未受影響
【10：18】【名人富豪】FB母企Meta暴跌26%創市值蒸發紀錄 朱克伯格身家單日縮水逾2300億元
=====以下為2月3日（周四）市況=====
美股再次暴跌，由Facebook母公司Meta Platforms公布令人失望的業績後，扭轉投資者對大型科技股的樂觀情緒，道指收市跌518點，收報35111點；標指跌2.4%，收報4477點；納指跌3.7%，收報13878點。Meta跌26.4%，收報237.76美元。
TD Ameritrade首席市場策略師 JJ Kinahan表示，Facebook 是一隻廣泛持有的股票，也是許多投資組合的核心部分，所以當它遇到困難時，即動搖整體信心，現在的問題是，這是一個特定的問題，還是一個整體問題。
社交媒體股同時下跌，Snap跌23.5%，Twitter跌5.5%。不過，Snap公布業績後，盤後股價急彈4成。
美國油價再次突破90美元，紐約期油報90.07美元，升2.1%，布蘭特期油報90.94美元，升1.6%。
不過，美滙指數跌0.7%，美國10年期債息升至1.832厘。紐約期金結束3連升，收報1,804.1美元，跌0.3%。
獲美國總統拜登提名的聯儲局3名候任理事表明，支持聯儲局當前貨幣政策，首要工作是讓通脹受控。
經濟數據方面，勞工部公布初次申領失業救濟人數為23.8萬人，低於預期。今晚關注就業報告。
央行消息方面，英國央行宣布加息0.25厘，歐洲央行則維持基準利率不變，儘管歐元區通脹升至新高。
歐元區通脹5.1% ，有紀錄新高 ； 歐股周四全線下滑，英股跌0.71%；法股挫1.54%；德股挫1.57%。
此外，美國財長耶倫承認，通脹「暫時性」的說法是個錯誤，不過，刺激計劃被視為引發40年來最大通脹的元兇，她指出，當時你必須決定面臨的最大風險是什麼，並予以有效應對，援助計畫的規模就是這樣確定的，並且完成了任務。她認為通脹原因是需求從服務轉向商品，以及新冠疫情造成的供應混亂。
她預計今年通脹將由2021年的7%，跌到今年的3%。不過，通脹放緩的說法，近年一直存在，耶倫指出，在2021年用「暫時性」來形容通脹並不理想，人們聽到了「暫時性」，可能意味着最近幾個月，或許可以選擇一個更好的詞語形容。
她關注按月變化的通脹數據，因為更有效預測物價壓力是否減弱，通過這個指標，她預計通脹將在下半年降溫，到年底將達到2%至2.5%左右的水平。
中概股下跌，納指金龍中國指數跌2.5%，阿里巴巴美股較港假期前的累積升幅收窄至5.5%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價累積變幅
|滙豐ADR
|57.60
|+4.4%
|騰訊ADR
|481.39
|+2.0%
|阿里巴巴美股
|120.28
|+5.5%
|美團ADR
|226.47
|+3.1%
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焦點新聞：
【大行報告】美資投行：美股大跌4個觀察 增長股2月或有超額回報
【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌 拆解Meta受蘋果TikTok兩大挾擊
即市走勢：
【23：19】科技股低位有買盤，納指跌幅收窄至1.74%，道指跌264點。
【22：31】美股開市，道指跌168點，納指跌2.4%，標指跌逾1.4%。
【22：00】美股期貨跌幅加劇，道指期貨跌134點，標指期貨跌1.4%，納指期貨跌近2.7%。
【21：13】道指期貨跌51點，標指期貨跌近1%，納指期貨跌近2.1%。
【17：18】FB大跌之下，同樣受蘋果私隱政策拖累的社交平台Snap（美：SNAP）盤前跌15%，Twitter（美：TWTR）跌8%。
【17：00】道指期貨跌31點，標指期貨跌0.8%，納指期貨跌1.9%。FB盤前跌22%。
=====以下為2月2日市況=====
美股於大年初二反覆造好，道指收市升224點，收報35629點，標指升0.9%，收報4589點，納指升0.5%。facebook業績及業務前瞻指引均欠佳，盤後股價急瀉22%，成為繼PayPal業績差急瀉24.6%後，又一隻因績差而跌兩成的股份。facebook上季收入336.7億美元，與預期相若，不過每股盈利3.67美元，遜預期的3.84美元。日活躍用戶僅19.3億戶，預期為19.5億戶，月活躍用戶29.1億戶，預期為29.5億戶。
今次業績，為facebook改名Meta，正式進軍元宇宙後，首份季度業績。在Reality Labs方面，收入8.77億美元，營運虧損33.04億美元。
facebook預期首季收入270億至290億美元，按年增長3%至11%，市場預期301.5億美元。主要因素是蘋果IOS的監管變化、通脹及供應鏈問題影響廣告預算，以及滙率問題。至於改名，facebook預計，股票代碼META將於上半年取代FB，實際時間未定。
PayPal急瀉兩成，CEO Dan Schulman表示，該公司採用了謹慎的方法來製定前瞻指引，但預計下半年收入將加速增長。PayPal每股盈利1.11美元，低於預期的1.12美元，收入69.2億美元，高於預期的68.7億美元。PayPal預期，首季經調整的每股盈利為0.87美元，低於市場預期的1.16美元。
PayPal與前母公司eBay的營運協議已經結束，用戶過渡至PayPal成為挑戰。而外部因素包括通脹令消費者開支減少，以及供應鏈問題影響支付生意。
PayPal也未能實現用戶增長目標，部分原因是有 450 萬個非法賬戶登記，目標預期將會下調，未來將選擇專注持續增長及刺激參與度。
Alphabet業績佳及宣布拆細後，股價升7.5%，至2960美元，帶動標指走勢。
OPEC+同意3月增產每日40萬桶，標誌着逐步重開油井的步伐持續，符市場預期。油價跌0.3%，報87.96美元。
Sanctuary Wealth首席投資總監Jeff Kilburg指，科技公司在1月受到嚴重打擊，是因為投資者擔心更高的利率，會暴露他們的高估值，並提高營運成本，在戲劇性的回調之後，投資者重新採集這些飽受摧殘的科技股。
到目前為止，本次業績期已有超過 36% 的標指成份股公佈了業績，超過 78% 的公司超出了華爾街的預期。
數據方面，俗稱小非農的ADP就業人數意外下跌30.1萬，遠遜預期增加20萬，前值向下修訂為77.6萬。
此外，烏克蘭危機持續，美國將派遣3000名士兵接近烏克蘭，其中2000名士兵由美國向德國及波蘭與其他部隊會合，1000名士兵由歐洲移向烏克蘭。
至於中概股大幅回調，納指金龍中國指數跌3.1%，阿里巴巴美股較港假期前的累積升幅收窄至5.1%。
|ADR
|折算港元
|較港收市價累積變幅
|滙豐ADR
|58.05
|+5.3%
|騰訊ADR
|484.37
|+2.6%
|阿里巴巴美股
|119.77
|+5.1%
|美團ADR
|228.27
|+3.9%
=====以下為2月1日市況=====
經歷了瘋狂波動的一月，美股大年初一的2月開局造好，道指收市升273點，收報35405點；標指升0.7%，收報4546點；納指升0.8%，收報14346點。Sanctuary Wealth首席投資總監指出，經過1月被聯儲局分散注意力後，投資界重新關注財報，並留意到前瞻指引的改善，帶動業績期的樂觀情緒。
Google母公司Alphabet公布拆細，1拆20，盤後股價應聲造好，急升逾6%，至2938.11美元。
【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20 上季業績超預期
AT&T表示，在計劃與Discovery的合併後，將放棄WarnerMedia的持股，由於分拆，AT&T年度股息，將由以往的2.08美元（即每季0.52美元）跌至1.11美元，消息傳出後，股價一度下跌5.4%，低見24.12美元，收報24.42美元，跌4.2%，Discovery A股跌2.7%，收報27.17美元。
AT&T與Discovery的合併，預期第二季完成，AT&T將獲得430億美元現金，AT&T股東將佔新公司71%股權，Discovery佔29%。
美國1月ISM製造業指數報57.6，超市場預期，1月製造業PMI指數報55.5，亦超預期。12月JOLTs職位空缺數1092.5萬。
美滙指數跌0.3%，10年期美債息微升至1.793厘，油價升0.2%，現貨金價升0.3%，報1802.1美元。
中概股方面，納指金龍中國指數再升1.3%，收報8555點。
|ADR
|折算港元
|較港收市價累積變幅
|滙豐ADR
|57.50
|+4.2%
|騰訊ADR
|489.08
|+3.6%
|阿里巴巴美股
|123.95
|+8.7%
|美團ADR
|233.67
|+6.4%
=====以下為1月31日市況=====
大年初一首個好消息，是環球股市急彈，歐洲升1%之內，美股納指更急漲3.4%，中概股金龍指數升1成，亦即中資科技及車股大升，阿里巴巴美股飈9%，蔚來、愛奇藝升17%，騰訊音樂升11%。
美股1月最後一個交易日大幅反彈，收窄月中失地，雖然亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克認為有可能加息50基點，仍無損科技股在急跌後大幅反彈，有美股分析師指出，除非經濟衰退，否則股市調整很少機會變成熊市，利率上升是股市下跌的主因。若實際利率上升60點子，標指料跌至4000點，若上升100點子，標指料跌至3800點。
美滙指數大跌0.7%至96.64，美國10年期債息微升至1.785厘，道指升406點，收報35131點，標指升1.9%，收報4515點，納指升3.4%，收報14239點。紐約期油及布蘭特期油撲90美元水平。
|全日變幅
|1月變幅
|道指
|+1.2%
|-3.3%
|標指
|+1.9%
|-5.3%
|納指
|+3.4%
|-9.0%
Tesla經歷急跌11%後，股價周一急彈10.7%，收報936.72美元，成交316億美元。Nvidia升7%，AMD升8.6%，Netflix再升11.1%。
港股ADR及中概股急升，納指金龍中國指數升10%，收報8444點。阿里巴巴美股升9.2%，收報125.79美元，相當於港股122.6港元，較港收市價高7.5%，美團ADR高港6%，騰訊ADR高港3%。
蔚來急升17.3%，收報24.51美元，成交22.7億美元。
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|55.45
|+0.6%
|騰訊ADR
|487.63
|+3.3%
|阿里巴巴美股
|122.60
|+7.5%
|美團ADR
|232.86
|+6.0%
分析師認為，投資者應該關注3個因素，市場倉位、貨幣政策，及企業盈利。
美國公布1月MNI芝加哥PMI報65.2，超預期，前值向上修訂為64.3。達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數報2，前值向下修訂為7.8。
美股本周續是業績高峰期，包括Alphabet、Meta、Amazon，同時緊盯就業數據及失業率。
港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】
焦點新聞：
【美股一周前瞻】Alphabet、Meta、Amazon業績放榜 緊盯周五非農就業人口數據、料增15萬
即市走勢：
【10：30】美滙指數回軟至97以下，道指開市跌百點，納指升0.8%，金價升10.8美元，油價升0.9%
【12：45】道指期貨升49點，報34774點；標指期貨升8點，報4440點，納指期貨升49點或0.3%，報14504點。
【07：30】蘋果（美：AAPL）績優刺激股價上周五飆7%，帶動科技股升勢，道指收市升564點或1.65%，報34725點；納指升417點，報13770點；標指升105點或2.43%，報4431點。
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責任編輯：梁浩碩