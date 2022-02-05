【美股市況】道指跌逾200點 納指穩 亞馬遜升12%、福特汽車跌1成（不斷更新）

▲ 美股市況不斷更新

儘管Omicron新冠病例激增，美國1月非農新職仍增加46.7萬個，遠多過預期的15萬個。市場對聯儲局加息預期上升，大摩料全球主要央行將大幅收水 ; 利率期貨顯示，聯儲局3月加息50個點子的機率由18%急增至34%；10年期美債息突破1.9厘。

摩根士丹利預料，全球通脹飆升正迫使主要央行開始「史上最大規模的量化緊縮」，估計價值2.2萬億美元的支持將在未來12個月消失 ; G4央行的資產負債表規模將於5月見頂，美國聯儲局、歐洲央行、日本央行和英格蘭央行收緊在疫情期間推出的支持措施。

斯洛伐克央行行長兼歐洲央行管委卡日米爾(Peter Kazimir)也警告，歐羅區通脹風險明顯上升，若有必要，歐央將毫不猶豫地採取行動。

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焦點新聞：

【美國經濟數據】美國非農新增職位46.7萬個 遠勝預期；1月平均時薪按月再升0.7%

【美企業績】Snap歷史首見季度淨利潤 盤後「大奇蹟」反彈近60%

【美企業績】福特汽車績遜預期 股價盤後跌逾4%

即市走勢：

【0：25 】道指跌214點，納指漲逾0.3%，標指跌逾0.4%。亞馬遜升12%、福特汽車跌1成

【23：13】道指跌60點，納指漲逾0.9%，標指升逾0.2%。

【22：35】三大指數轉跌，納指跌逾0.1%，道指跌75點，標指跌10點。

【22：30】道指跌70點，納指高開近0.6%，標指升1點。

【21：50】道指期貨跌166點，納指期貨升幅收窄至不足0.2%。

【19：39】美股期貨回落，道指期貨跌139點，納指期貨升幅收窄至0.6%。

【19：38】紐約期油升2%，突破92美元，創2014年10月以來新高。

【17：21】績優科技股盤前大漲。亞馬遜升逾12%，Snap升51.8%，Pinterest升18%。

【17：20】道指期貨升102點，納指期貨升1.5%，標指期貨升0.8%。歐洲股市方面，德股跌0.7%，英股升逾0.4%，法股變動不大。

【12：48】道指期貨升177點，報35288點；標指期貨升50點，報4528點；納指期貨升287點或近2%，報14788點。

【12：05】【美股焦點】亞馬遜、Meta市值一來一回1.5萬億港元 蘋果新政成「造王者」？

【11：31】【亞馬遜加價】Amazon Prime四年來首次加價且加價至少15%！ 加價只對美國用戶、香港用戶未受影響

【10：18】【名人富豪】FB母企Meta暴跌26%創市值蒸發紀錄 朱克伯格身家單日縮水逾2300億元

=====以下為2月3日（周四）市況=====

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美股再次暴跌，由Facebook母公司Meta Platforms公布令人失望的業績後，扭轉投資者對大型科技股的樂觀情緒，道指收市跌518點，收報35111點；標指跌2.4%，收報4477點；納指跌3.7%，收報13878點。Meta跌26.4%，收報237.76美元。

TD Ameritrade首席市場策略師 JJ Kinahan表示，Facebook 是 一隻廣泛持有的股票，也是許多投資組合的核心部分，所以當它遇到困難時，即動搖整體信心， 現在的問題是，這是一個特定的問題，還是一個整體問題。

社交媒體股同時下跌，Snap跌23.5%，Twitter跌5.5%。不過，Snap公布業績後，盤後股價急彈4成。

美國油價再次突破90美元，紐約期油報90.07美元，升2.1%，布蘭特期油報90.94美元，升1.6%。

不過，美滙指數跌0.7%，美國10年期債息升至1.832厘。紐約期金結束3連升，收報1,804.1美元，跌0.3%。

獲美國總統拜登提名的聯儲局3名候任理事表明，支持聯儲局當前貨幣政策，首要工作是讓通脹受控。

經濟數據方面，勞工部公布初次申領失業救濟人數為23.8萬人，低於預期。今晚關注就業報告。

央行消息方面，英國央行宣布加息0.25厘，歐洲央行則維持 基準利率不變，儘管歐元區通脹升至新高。

歐元區通脹5.1% ，有紀錄新高 ； 歐股周四全線下滑，英股跌0.71%；法股挫1.54%；德股挫1.57%。

英倫銀行加息0.25厘，近半委員籲加0.5厘；

歐洲央行維持利率不變，首季PEPP購買速度或放緩。

此外，美國財長耶倫承認，通脹「暫時性」的說法是個錯誤，不過，刺激計劃被視為引發40年來最大通脹的元兇，她指出，當時你必須決定面臨的最大風險是什麼，並予以有效應對，援助計畫的規模就是這樣確定的，並且完成了任務。她認為通脹原因是需求從服務轉向商品，以及新冠疫情造成的供應混亂。

她預計今年通脹將由2021年的7%，跌到今年的3%。不過，通脹放緩的說法，近年一直存在，耶倫指出，在2021年用「暫時性」來形容通脹並不理想，人們聽到了「暫時性」，可能意味着最近幾個月，或許可以選擇一個更好的詞語形容。

她關注按月變化的通脹數據，因為更有效預測物價壓力是否減弱，通過這個指標，她預計通脹將在下半年降溫，到年底將達到2%至2.5%左右的水平。

中概股下跌，納指金龍中國指數跌2.5%，阿里巴巴美股較港假期前的累積升幅收窄至5.5%。

ADR 折算港元 較港收市價累積變幅 滙豐ADR 57.60 +4.4% 騰訊ADR 481.39 +2.0% 阿里巴巴美股 120.28 +5.5% 美團ADR 226.47 +3.1%

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焦點新聞：

【大行報告】美資投行：美股大跌4個觀察 增長股2月或有超額回報

【美股焦點】高盛、摩通唱好美股：目前是逢低買入良機

【Facebook母企】FB活躍用戶首下跌 拆解Meta受蘋果TikTok兩大挾擊

即市走勢：

【23：19】科技股低位有買盤，納指跌幅收窄至1.74%，道指跌264點。

【22：31】美股開市，道指跌168點，納指跌2.4%，標指跌逾1.4%。

【22：00】美股期貨跌幅加劇，道指期貨跌134點，標指期貨跌1.4%，納指期貨跌近2.7%。

【21：13】道指期貨跌51點，標指期貨跌近1%，納指期貨跌近2.1%。

【17：18】FB大跌之下，同樣受蘋果私隱政策拖累的社交平台Snap（美：SNAP）盤前跌15%，Twitter（美：TWTR）跌8%。

【17：00】道指期貨跌31點，標指期貨跌0.8%，納指期貨跌1.9%。FB盤前跌22%。

=====以下為2月2日市況=====

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美股於大年初二反覆造好，道指收市升224點，收報35629點，標指升0.9%，收報4589點，納指升0.5%。facebook業績及業務前瞻指引均欠佳，盤後股價急瀉22%，成為繼PayPal業績差急瀉24.6%後，又一隻因績差而跌兩成的股份。facebook上季收入336.7億美元，與預期相若，不過每股盈利3.67美元，遜預期的3.84美元。日活躍用戶僅19.3億戶，預期為19.5億戶，月活躍用戶29.1億戶，預期為29.5億戶。

今次業績，為facebook改名Meta，正式進軍元宇宙後，首份季度業績。在Reality Labs方面，收入8.77億美元，營運虧損33.04億美元。

facebook預期首季收入270億至290億美元，按年增長3%至11%，市場預期301.5億美元。主要因素是蘋果IOS的監管變化、通脹及供應鏈問題影響廣告預算，以及滙率問題。至於改名，facebook預計，股票代碼META將於上半年取代FB，實際時間未定。

PayPal急瀉兩成，CEO Dan Schulman表示，該公司採用了謹慎的方法來製定前瞻指引，但預計下半年收入將加速增長。PayPal每股盈利1.11美元，低於預期的1.12美元，收入69.2億美元，高於預期的68.7億美元。PayPal預期，首季經調整的每股盈利為0.87美元，低於市場預期的1.16美元。

PayPal與前母公司eBay的營運協議已經結束，用戶過渡至PayPal成為挑戰。而外部因素包括通脹令消費者開支減少，以及供應鏈問題影響支付生意。

PayPal也未能實現用戶增長目標，部分原因是有 450 萬個非法賬戶登記，目標預期將會下調，未來將選擇專注持續增長及刺激參與度。

Alphabet業績佳及宣布拆細後，股價升7.5%，至2960美元，帶動標指走勢。

OPEC+同意3月增產每日40萬桶，標誌着逐步重開油井的步伐持續，符市場預期。油價跌0.3%，報87.96美元。

Sanctuary Wealth首席投資總監Jeff Kilburg指，科技公司在1月受到嚴重打擊，是因為投資者擔心更高的利率，會暴露他們的高估值，並提高營運成本，在戲劇性的回調之後，投資者重新採集這些飽受摧殘的科技股。

到目前為止，本次業績期已有超過 36% 的標指成份股公佈了業績，超過 78% 的公司超出了華爾街的預期。

數據方面，俗稱小非農的ADP就業人數意外下跌30.1萬，遠遜預期增加20萬，前值向下修訂為77.6萬。

此外，烏克蘭危機持續，美國將派遣3000名士兵接近烏克蘭，其中2000名士兵由美國向德國及波蘭與其他部隊會合，1000名士兵由歐洲移向烏克蘭。

至於中概股大幅回調，納指金龍中國指數跌3.1%，阿里巴巴美股較港假期前的累積升幅收窄至5.1%。

ADR 折算港元 較港收市價累積變幅 滙豐ADR 58.05 +5.3% 騰訊ADR 484.37 +2.6% 阿里巴巴美股 119.77 +5.1% 美團ADR 228.27 +3.9%

=====以下為2月1日市況=====

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經歷了瘋狂波動的一月，美股大年初一的2月開局造好，道指收市升273點，收報35405點；標指升0.7%，收報4546點；納指升0.8%，收報14346點。Sanctuary Wealth首席投資總監指出，經過1月被聯儲局分散注意力後，投資界重新關注財報，並留意到前瞻指引的改善，帶動業績期的樂觀情緒。

Google母公司Alphabet公布拆細，1拆20，盤後股價應聲造好，急升逾6%，至2938.11美元。

【美股焦點】Google母企Alphabet宣布1拆20 上季業績超預期

AT&T表示，在計劃與Discovery的合併後，將放棄WarnerMedia的持股，由於分拆，AT&T年度股息，將由以往的2.08美元（即每季0.52美元）跌至1.11美元，消息傳出後，股價一度下跌5.4%，低見24.12美元，收報24.42美元，跌4.2%，Discovery A股跌2.7%，收報27.17美元。

AT&T與Discovery的合併，預期第二季完成，AT&T將獲得430億美元現金，AT&T股東將佔新公司71%股權，Discovery佔29%。

美國1月ISM製造業指數報57.6，超市場預期，1月製造業PMI指數報55.5，亦超預期。12月JOLTs職位空缺數1092.5萬。

美滙指數跌0.3%，10年期美債息微升至1.793厘，油價升0.2%，現貨金價升0.3%，報1802.1美元。

中概股方面，納指金龍中國指數再升1.3%，收報8555點。

ADR 折算港元 較港收市價累積變幅 滙豐ADR 57.50 +4.2% 騰訊ADR 489.08 +3.6% 阿里巴巴美股 123.95 +8.7% 美團ADR 233.67 +6.4%

=====以下為1月31日市況=====

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大年初一首個好消息，是環球股市急彈，歐洲升1%之內，美股納指更急漲3.4%，中概股金龍指數升1成，亦即中資科技及車股大升，阿里巴巴美股飈9%，蔚來、愛奇藝升17%，騰訊音樂升11%。

美股1月最後一個交易日大幅反彈，收窄月中失地，雖然亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克認為有可能加息50基點，仍無損科技股在急跌後大幅反彈，有美股分析師指出，除非經濟衰退，否則股市調整很少機會變成熊市，利率上升是股市下跌的主因。若實際利率上升60點子，標指料跌至4000點，若上升100點子，標指料跌至3800點。

美滙指數大跌0.7%至96.64，美國10年期債息微升至1.785厘，道指升406點，收報35131點，標指升1.9%，收報4515點，納指升3.4%，收報14239點。紐約期油及布蘭特期油撲90美元水平。

全日變幅 1月變幅 道指 +1.2% -3.3% 標指 +1.9% -5.3% 納指 +3.4% -9.0%

Tesla經歷急跌11%後，股價周一急彈10.7%，收報936.72美元，成交316億美元。Nvidia升7%，AMD升8.6%，Netflix再升11.1%。

港股ADR及中概股急升，納指金龍中國指數升10%，收報8444點。阿里巴巴美股升9.2%，收報125.79美元，相當於港股122.6港元，較港收市價高7.5%，美團ADR高港6%，騰訊ADR高港3%。

蔚來急升17.3%，收報24.51美元，成交22.7億美元。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 55.45 +0.6% 騰訊ADR 487.63 +3.3% 阿里巴巴美股 122.60 +7.5% 美團ADR 232.86 +6.0%

分析師認為，投資者應該關注3個因素，市場倉位、貨幣政策，及企業盈利。

美國公布1月MNI芝加哥PMI報65.2，超預期，前值向上修訂為64.3。達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數報2，前值向下修訂為7.8。

美股本周續是業績高峰期，包括Alphabet、Meta、Amazon，同時緊盯就業數據及失業率。

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】Alphabet、Meta、Amazon業績放榜 緊盯周五非農就業人口數據、料增15萬

即市走勢：

【10：30】美滙指數回軟至97以下，道指開市跌百點，納指升0.8%，金價升10.8美元，油價升0.9%

【12：45】道指期貨升49點，報34774點；標指期貨升8點，報4440點，納指期貨升49點或0.3%，報14504點。

【07：30】蘋果（美：AAPL）績優刺激股價上周五飆7%，帶動科技股升勢，道指收市升564點或1.65%，報34725點；納指升417點，報13770點；標指升105點或2.43%，報4431點。

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責任編輯：梁浩碩