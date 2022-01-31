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【美股市況】美滙指數跌穿97　納指升0.8%　中概股急升5%（不斷更新）

股市 22:48 2022/01/31

分享：

美股1月最後一個交易日，美滙指數回軟至97以下，道指開市跌百點，納指升0.8%，金價升10.8美元，油價升0.9%。美股1月份暫時下跌，道指跌5%，標指跌7%，納指跌11%，有美股分析師指出，除非經濟衰退，否則股市調整很少機會變成熊市，利率上升是股市下跌的主因。若實際利率上升60點子，標指料跌至4000點，若上升100點子，標指料跌至3800點。

投資者應該關注3個因素，市場倉位、貨幣政策，及企業盈利。

中概股急升，納指金龍中國指數升5%，報8046點。

美股上周五造好後，美股於周一亞洲時段續向女，其中道指期貨升49點，納指期貨升49點或0.3%。美股本周續是業績高峰期，包括Alphabet、Meta、Amazon，同時緊盯就業數據及失業率。美股今日將會公布1月MINI芝加哥PMI、達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數。

港股市況不斷更新，詳情請看：【下一頁】

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焦點新聞：

【美股一周前瞻】Alphabet、Meta、Amazon業績放榜　緊盯周五非農就業人口數據、料增15萬

即市走勢：

【10：30】美滙指數回軟至97以下，道指開市跌百點，納指升0.8%，金價升10.8美元，油價升0.9%

【12：45】道指期貨升49點，報34774點；標指期貨升8點，報4440點，納指期貨升49點或0.3%，報14504點。

【07：30】蘋果（美：AAPL）績優刺激股價上周五飆7%，帶動科技股升勢，道指收市升564點或1.65%，報34725點；納指升417點，報13770點；標指升105點或2.43%，報4431點。

即睇美股收市

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美股上周動態，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

美股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

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