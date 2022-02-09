【理財智慧】港人珠海保稅區買樓 收樓先知中伏 一文睇清大灣區買樓有咩要注意

相信不少讀者經常都收到內地房地產中介的電話，內容都是「月供幾千蚊可以做業主」、「買一層送一層」，疫情期間也可以到位於香港的展覽參觀，甚至如果買家願意下訂金，發展商願意承擔隔離期間的費用。但最近新聞和媒體都報導指有港人買入位於珠海保稅區富力優派廣場一個公寓單位，買樓的時候聲稱可以住人和奉送「精裝修」，總價為數百萬元人民幣。直到收樓時才發現「中伏」原本的精裝修變為清水寫字樓、由住人變成不可入住，因此本文要提醒何謂保稅區、公寓與住宅的分別，避免到時投資「打水漂」。

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投資內地房地產

隨著高鐵和港珠澳大橋的落成，加上政府的政策支持，部分港人都會考慮移居到香港附近的「一小時生活圈」，主要原因是樓價較低、生活水平較低和往來香港交通便捷等，主要的銷售對象都是退休人士或投資客人為主。當中較受港人關注的與香港一海之隔的珠海，因為隨著港珠澳大橋落成，一小時內坐車可以直達珠海，也是廿四小時通關，樓價也較廣州和深圳便宜。

保稅區

由於香港是一個免稅的自由港，因此不少港人對於內地保稅區的認知不多，保稅區設立的目的是有利轉口貿易，主要是提供保稅倉儲和出口加工的便利。以往外國貨品進入內地需要交進口關稅，但如果貨物只進入保稅區，則不需要交進口關稅，但如果貨物要入境內地也需額外補交關稅。所有進入保稅區的貨品都需要向海關報備，保稅區也有一定時間規定，如果有逾期的貨品，海關有權充公和拍賣。

大灣區買樓限購?

有留意內地新聞的讀者都知道近年內地為了壓抑樓價，推出了限購的政策，但相關的政策對於香港買家較寬鬆，例如有部分地區可以要求港人無須提供社保、不限購，甚至有部分內地樓房可以在香港的銀行申請按揭，降低了入市的門檻。但一些較熱門的地方，對於港人置業的要求較高，可能要在當地繳納個人所得稅或社會保險，所以如果真的有意在內地疊業的讀者都要先了解清楚該地限購的要求。

今次事件中，由於那些受害人是買了位於保稅區內的公寓，即我們認知的寫字樓，由於寫字樓是商業用途，,與我們的住房是有分別 (因為在內地政府而言，住房是不炒)，因此當地的政府對於公寓的設限較少、因為不會影響住房的剛需。

公寓和住宅

隨著前面提到的「限購令」落實，不少在港的內地房地產中介開始銷售不限購和不限貸的「公寓」 ，是可以作為商住用途，如果以香港為比較，應該是類似工廈或寫字樓的概念。在部分的地區「公寓」的確可以作為商住之用，例如深圳不少的LOFT都是「公寓」改建而成，但如果在保稅區內的「公寓」只限辦公用途，因此不少港人收樓後才發現「中伏」。因此如果港人有意投資公寓的話，要留意和小心。

由於香港樓價高企的關係，不少人都考慮在海外置業作為資產配置，疫情前每個星期在酒店都會有展覽會，推銷各地的物業，但如果真的有意投資的港人，購買前一定要「做好功課」，不是單單聽銷售的片面，反而要在網上更認真和了解土地用途、委託租務、發展商背景等，避免成為下一個苦主。

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責任編輯：陳佳恩