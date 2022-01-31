小米（01810）股價部署做淡怎操作？

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【富衛前身】保監局譴責大都會人壽保險及美商大都會人壽保險香港違打擊洗錢條例
小米 （01810） 上週五再創一年新低，曾經低見15.88元，失守招股價17元，於牛年最後一個交易日收報16.4元。耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）揚言小米是他的「做淡五寶之一」。如欲做淡小米，應怎樣操作？→【精華速睇】
*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》*
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01：48 - 港股今日焦點速覽
02：18 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現
03：36 - 亞太股市早段市況速報
04：19 - 美股未來會持續波動？
06：34 - 預計加息風險增 Bitcoin、科技股、元宇宙概念股成資產泡沫
07：33 - 美股今年可做淡但不宜槓桿
08：53 - 港股有機會跑贏環球大市 美股波動預計收窄不反彈
11：01 - 現市況短綫持有現金更好？
15：47 - 港股上日市況速覽
16：25 - 港股短綫仍受聯儲局加息取態影響 今日宜先收爐持現金
18：44 - 恒指短綫走勢不樂觀
19-23 - 港股短期宜審慎 重上24000點才有機會向好
21：14 - 港股虎年可否龍精虎猛？ 如守到23000點或走橫行格局
22：16 - 如內房、監管問題可緩 可上望27000、28000點
23：38 - 港股開市前市況速報
24：13 - 小米 （01810） 上周五跌穿招股價 部署做淡睇咩價位？
31：39 - 港股開市初段市況速報
33：54 - 虎年利是股：Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）
39：35 - ProShares三倍放空型指數基金（SQQQ.US）vs Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）怎比較？
43：57 - ET一周開倉：中國中鐵 （00390） 、電訊盈科 （06823） 、微軟（MSFT.US）
50：01 - 觀眾問股：友邦 （01299） 85元買入 跌穿80元要止蝕嗎？
52：50 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 下一個反彈支持位在哪？未有貨可買入？
54：45 - 觀眾問股：港交所 （00388） 甚麼價位買入較安全？
57：46 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 6.8元現水平止蝕？
59：28 - 觀眾問股：合景泰富 （01813） 5元前景點睇？止蝕價位定多少？
1：01：23 - 觀眾問股：中移動 （00941） vs 中國電信 （00728） 點揀？甚麼價位買入？
1：03：03 - 觀眾問股：本地收租股可趁第五波疫情低吸？九龍倉 （01997） 可以買入？
1：05：34 - 港股開市初段市況速報
1：05：53 - 消息股速報：澳門勵駿 （01680） 、中興通訊 （00763） 、中遠海發 （02866） 、雨潤食品 （01068） 、先聲藥業 （02096）
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欄名 : 3分鐘睇股