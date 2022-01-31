【ET講股通】梁耀康：虎年假後佈局（附time code）

今日年廿九，港股牛年最後半日市，恒生指數今早高開74點，報23624點，尾市升幅一度擴大至400點，最終以23802點收爐，升252點；以牛年計算，恒指累跌6371點，跌幅21%。阿里巴巴 （09988） 升近2%、美團 （03690） 升2%、滙豐 （00005） 逆市跌1%。港股虎年假後佈局怎分析？獨立股評人梁耀康（Dave）今日中午12時30分於《ET講股通》為你分析，陪你送牛迎虎。

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00：00 - 港股今日市況速覽

01：30 - Apple（AAPL.US）、微軟（MSFT.US）造好 帶動科技港股表現

02：55 - 虎年留意科技股表現 假期Aphabet、META、AMZN

04：07 - 1月恒指走勢分析

05：13 - 1月表現最佳藍籌分析：龍湖 （00960） 、中海外 （00688） 、金沙 （01928） 、滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388）

07：15 - 1月表現最差唔藍籌分析：瑞聲科技 （02018） 、吉利汽車 （00175） 、舜宇光學 （02382） 、藥明生物 （02269） 、創科實業 （00669）

11：20 - 內房要特別留意 繼續留意放寬情況

11：50 - 內房股揀強勢龍頭股 選龍湖 （00960） 、中海外 （00688）

12：19 - 短綫市場關注加息、中綫關注加息對樓市影響 可留意滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388）

13：29 - 手機設備股選舜宇光學 （02382） 不建議瑞聲科技 （02018）

14：36 - 汽車股宜減磅止蝕

15：47 - 虎年利是股：領展 （00823） 、中國銀行 （03988）

20：20 - 觀眾問股：港股冇市，啲錢會否流去炒美股？今晚有咩留意

21：44 - 觀眾問股：GX恒生高股息率 （03110） 點睇？

26：22 - 觀眾問股：新世界發展 （00017） 、新鴻基地產 （00016） 現水平值得買入？

29：11 - 觀眾問股：李寧 （02331） 前景點睇？

31：24 - 中國電力 （02380） 前景點睇？也談龍源電力 （00916）

35：41 - 港股收市市況速報

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