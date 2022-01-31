買美股調整　美股反向ETF怎樣揀？比拼SQQQ vs SARK

美股波動大，加息前景未明，看美股會調整的話，反向ETF有何選擇？耀才證券研究部經理譚智樂（Arnold）推介SARK.US，做淡「契媽」（Cathie Wood）股，按此→【速睇精華】

*牛年最後半日市點收？ 年廿九派你虎年利是股！＊即睇《開市追揸沽》*

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01：48 - 港股今日焦點速覽

02：18 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

03：36 - 亞太股市早段市況速報

04：19 - 美股未來會持續波動？

06：34 - 預計加息風險增 Bitcoin、科技股、元宇宙概念股成資產泡沫

07：33 - 美股今年可做淡但不宜槓桿

08：53 - 港股有機會跑贏環球大市 美股波動預計收窄不反彈

11：01 - 現市況短綫持有現金更好？

15：47 - 港股上日市況速覽

16：25 - 港股短綫仍受聯儲局加息取態影響 今日宜先收爐持現金

18：44 - 恒指短綫走勢不樂觀

19-23 - 港股短期宜審慎 重上24000點才有機會向好

21：14 - 港股虎年可否龍精虎猛？ 如守到23000點或走橫行格局

22：16 - 如內房、監管問題可緩 可上望27000、28000點

23：38 - 港股開市前市況速報

24：13 - 小米 （01810） 上周五跌穿招股價 部署做淡睇咩價位？

31：39 - 港股開市初段市況速報

33：54 - 虎年利是股：Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）

39：35 - ProShares三倍放空型指數基金（SQQQ.US）vs Tuttle資本空頭創新主動型ETF（SARK.US）怎比較？

43：57 - ET一周開倉：中國中鐵 （00390） 、電訊盈科 （06823） 、微軟（MSFT.US）

50：01 - 觀眾問股：友邦 （01299） 85元買入 跌穿80元要止蝕嗎？

52：50 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 下一個反彈支持位在哪？未有貨可買入？

54：45 - 觀眾問股：港交所 （00388） 甚麼價位買入較安全？

57：46 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 6.8元現水平止蝕？

59：28 - 觀眾問股：合景泰富 （01813） 5元前景點睇？止蝕價位定多少？

1：01：23 - 觀眾問股：中移動 （00941） vs 中國電信 （00728） 點揀？甚麼價位買入？

1：03：03 - 觀眾問股：本地收租股可趁第五波疫情低吸？九龍倉 （01997） 可以買入？

1：05：34 - 港股開市初段市況速報

1：05：53 - 消息股速報：澳門勵駿 （01680） 、中興通訊 （00763） 、中遠海發 （02866） 、雨潤食品 （01068） 、先聲藥業 （02096）

1：07：01 - 財經日誌提提你