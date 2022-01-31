【網絡通訊】日美聯手制定6G通訊國際標準 主導無人駕駛技術防中國壟斷

據《日本經濟新聞》報道，日本與美國將共同努力，引領制定使用6G通訊的無人駕駛技術的國際標準，以防止中國企業在自動駕駛汽車及全自動化工廠等領域佔據主導地位。日本總務省預計在今年9月前，將會號召日本企業成立一個聯盟，企業行業類型廣泛，包括來自手機、通訊設備、汽車、無人機及鍾錶製造等行業，該企業聯盟並將會邀請美國大型軟件公司合作以便進軍海外。

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6G通訊預計將會在2030年左右被廣泛採用，華為、中興（00763）、阿里巴巴（09988）和騰訊（00700）等中國企業，正在競相將其6G無人技術納入國際標準。諾基亞（美：NOK）與AT&T（美：T），聯同NTT Docomo（美：DCM）、KDDI和Denso等日本企業，亦宣布了類似的倡議。他們將在制定國際標準的競賽中，與中國對手展開競爭。

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由今年起至2026年，日本總務部會將支援部分研發資金，並共同進行先導測試。日本總務省轄下的情報通信研究機構（NICT），亦會考慮向該企業聯盟提供專用半導體技術。

晶片級原子鐘（CSAC）的技術，預計到了2025年將會商業化。原子鐘的工作原理類似於感應器，在即時遠程控制中被認為是必不可少的技術。將原子鐘安裝到自動汽車和無人機中，有助精準確定其時間及其位置，就像現時GPS衛星中的原子鐘所做到的那樣。

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責任編輯：嚴浩文